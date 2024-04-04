Начните мечтать: в пятничном розыгрыше Lotto Max разыгрывается 55 миллионов долларов

Зачеркните свои счастливые номера и начните мечтать о том, как вы потратите выигрыш, потому что следующий розыгрыш Lotto Max обещает быть крупным.

Джекпот в пятницу составит 55 миллионов долларов.

Общий призовой фонд составляет 59 миллионов долларов. Это не самый крупный джекпот с тех пор, как Lotto Max впервые была запущена в Квебеке в 2009 году: три победителя получили по 70 миллионов долларов каждый в ходе розыгрышей в 2020 и 2022 годах.

Но вот эта информация должна придать вам больше уверенности в победе: помимо этих трех крупных выигрышей, был один обладатель 65 миллионов долларов, четыре счастливых обладателя билетов выиграли призы по 60 миллионов долларов каждый и пять человек выиграли джекпоты в размере 55 миллионов долларов.

В общей сложности игрокам Lotto Max в Квебеке с 2009 года удалось выиграть более 3,627 миллиарда долларов.

Результаты пятничного розыгрыша будут доступны на веб-сайте Loto-Quebec. А вы уже заполнили билетик?

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