Компания Lightspeed Commerce сокращает 280 рабочих мест, поскольку стремится к прибыльному росту

Компания Lightspeed Commerce Inc. заявляет, что сокращает около 280 рабочих мест.

Технологическая компания из Монреаля заявила в среду, что этот шаг составляет около 10% ее операционных расходов, связанных с численностью персонала.

Кроме того, Lightspeed заявляет, что предприняла ряд других инициатив по сокращению расходов на объекты и операции.

В компании ожидают, что большая часть расходов по реструктуризации будет произведена в первом квартале 2025 финансового года, который заканчивается 30 июня.

Основатель и исполнительный директор Lightspeed Дакс Дасилва (Dax Dasilva) говорит, что после объединения многочисленных приобретений компания вступает в новую фазу, нацеленную на прибыльный рост.

“Это означает принятие некоторых трудных решений, таких как сокращение расходов в определенных областях, таких как численность персонала, чтобы обеспечить инвестиции в другие”, – говорится в заявлении Дасильвы. “Проходя через этот переходный период, мы отдаем должное бесценным усилиям каждого члена команды, который сыграл свою роль в нашей компании”.

Компания также объявила в среду, что ее совет директоров санкционировал выкуп до 10% своих акций, находящихся в открытом обращении.

Дасильва занимал должность генерального директора на протяжении большей части истории компании, но стал исполнительным председателем, когда в феврале 2022 года передал бразды правления Джей Пи Шове.

Дасильва вернулся к исполнению обязанностей генерального директора в феврале этого года, когда Шове покинул компанию.

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