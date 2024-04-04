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Новости Компания Lightspeed Commerce сокращает 280 рабочих мест, поскольку стремится к прибыльному росту
Фото: https://www.thestar.com/

Компания Lightspeed Commerce сокращает 280 рабочих мест, поскольку стремится к прибыльному росту

Виктория Христова Апр 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 33 Просмотров

Компания Lightspeed Commerce Inc. заявляет, что сокращает около 280 рабочих мест.

 

Технологическая компания из Монреаля заявила в среду, что этот шаг составляет около 10% ее операционных расходов, связанных с численностью персонала.

Кроме того, Lightspeed заявляет, что предприняла ряд других инициатив по сокращению расходов на объекты и операции.

В компании ожидают, что большая часть расходов по реструктуризации будет произведена в первом квартале 2025 финансового года, который заканчивается 30 июня.

Основатель и исполнительный директор Lightspeed Дакс Дасилва (Dax Dasilva) говорит, что после объединения многочисленных приобретений компания вступает в новую фазу, нацеленную на прибыльный рост.

“Это означает принятие некоторых трудных решений, таких как сокращение расходов в определенных областях, таких как численность персонала, чтобы обеспечить инвестиции в другие”, – говорится в заявлении Дасильвы. “Проходя через этот переходный период, мы отдаем должное бесценным усилиям каждого члена команды, который сыграл свою роль в нашей компании”.

Компания также объявила в среду, что ее совет директоров санкционировал выкуп до 10% своих акций, находящихся в открытом обращении.

Дасильва занимал должность генерального директора на протяжении большей части истории компании, но стал исполнительным председателем, когда в феврале 2022 года передал бразды правления Джей Пи Шове.

Дасильва вернулся к исполнению обязанностей генерального директора в феврале этого года, когда Шове покинул компанию.

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