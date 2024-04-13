Национальный прогноз цен на жилье на конец года улучшен

В опубликованном сегодня обзоре цен на жилье Royal LePage прогнозирует, что совокупная стоимость жилья в Канаде в четвертом квартале 2024 года вырастет на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель увеличился на 4,3 процента в годовом исчислении до 812 100 долларов в первом квартале 2024 года, что оказалось выше ожиданий.

Совокупные цены на жилье в стране выросли на 2,9%, что указывает на то, что покупатели, находящиеся в стороне, выходят на рынок в преддверии ожидаемого снижения процентных ставок.

“В соответствии с нашим предыдущим прогнозом, рынок действительно достиг критической точки в первом квартале 2024 года, когда цены на жилье достигли дна и снова начали расти. Очевидно, что все больше и больше покупателей мотивированы необходимостью опередить рост цен на жилье, вместо того чтобы придерживаться стратегии ожидания снижения ставок по ипотечным кредитам”, – говорит Фил Сопер, президент и исполнительный директор Royal LePage.

В течение первых нескольких месяцев 2024 года на канадском рынке жилья наблюдался устойчивый рост цен и повышенная активность продаж. С июля 2023 года Банк Канады поддерживал стабильные ставки на протяжении шести периодов пересмотра, что побудило многих покупателей жилья выйти на рынок в преддверии ожидаемого весеннего сезона конкуренции.

“Многие потребители, особенно те, кто покупает жилье впервые, у которых есть возможность совершать сделки, смирились с более высокой стоимостью заимствований и адаптировались к ней. Таким образом, сегодня мы наблюдаем умеренный рост цен на жилье”, – продолжает Сопер. Он ожидает, что рост цен и активность покупателей возрастут, как только центральный банк осуществит первое долгожданное снижение процентной ставки.

По данным Национального фонда цен на жилье Royal LePage, средняя цена отдельно стоящего дома на одну семью в Канаде увеличилась на 4,5% в годовом исчислении до 845 300 долларов, в то время как цены на кондоминиумы выросли на 3,5% до 591 900 долларов.

Несмотря на рост числа предложений по мере приближения весеннего периода, предложение жилья по всей стране остается критически низким. Этот дефицит продолжает оставаться основной причиной роста цен на жилье, затмевая влияние снижения процентных ставок.

Хотя канадский рынок жилья еще не полностью оправился от постпандемической коррекции, совокупные цены на жилье остаются выше уровня, существовавшего до пандемии. Ожидается, что на рынке продолжится рост цен, при этом Торонто и Монреаль опередят Калгари по темпам роста цен на жилье.

Федеральное правительство предложило меры по борьбе с кризисом предложения жилья и его доступности, включая инициативы по ускорению жилищного строительства и увеличению предложения жилья для сдачи в аренду. Однако эксперты подчеркивают необходимость политики, направленной на стимулирование быстрого строительства жилья и инвестиций в арендуемое жилье для решения проблем доступности.

В прошлом году Канада приняла более 470 000 новых постоянных жителей. Если этот рост продолжится, то, по данным CMHC, к 2030 году потребуется построить еще четыре миллиона домов, чтобы достичь уровня доступности, который был 20 лет назад. Однако федеральное правительство объявило, что оно работает над сокращением числа временных жителей с 6,2% до 5% населения страны к 2027 году.

“Сокращение числа непостоянных жителей, в том числе иностранных студентов, должно оказать существенное влияние на чрезвычайно напряженный рынок аренды жилья в Канаде, снизив темпы роста арендной платы за счет снижения конкуренции за ограниченное количество объектов недвижимости”, – говорит Сопер. “Однако за этот шаг приходится платить. Лица, не являющиеся постоянными резидентами, имеют решающее значение для решения проблемы нехватки рабочей силы и являются важным двигателем экономического роста. Несомненно, в ближайшем будущем мы снова снизим квоты.”

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