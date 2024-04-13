Практикующие медсестры-специалисты смогут обслуживать пациентов, записанных на прием к семейному врачу

Министр здравоохранения Квебека Кристиан Диор выступил с заявлением в четверг, описав это изменение как способ предоставить жителям Квебека лучший доступ к медицинским услугам.
В настоящее время только семейные врачи могут принимать пациентов, состоящих на учете в провинции.
Со следующего понедельника практикующие медсестры первичного звена, работающие в 11 клиниках, также смогут регистрировать пациентов.
Правительство заявляет, что планирует в конечном итоге распространить эту меру на все медицинские учреждения.
По оценкам Квебека, более 1000 практикующих медсестер смогут взять на себя заботу о пациентах, “что значительно улучшит доступ населения Квебека к первичной медицинской помощи”.
Дюбе обсудил это изменение более подробно в четверг днем, когда он выступил на ежегодном общем собрании Ассоциации медицинских работников Квебека.
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