Министр юстиции Квебека готов защищать закон о секуляризме в Верховном суде

Министр юстиции Квебека заявил, что намерен защищать закон провинции о секуляризме до самого конца, после того как школьный совет EMSB Монреаля заявил, что будет добиваться разрешения обжаловать решение, подтверждающее закон, в Верховном суде Канады.

Саймон Джолин-Барретт выступил с комментариями в четверг, направив федеральному правительству послание “не лезть не в свое дело” по поводу законопроекта № 21, который запрещает работникам государственного сектора, таким как судьи и учителя, носить религиозные символы на работе. “Мы всегда будем защищать светскость государства, потому что в Квебеке государство и религия – это не одно и то же”, – заявила Джолин-Барретт в Квебек-Сити. “И мы заявим со всей ясностью: мы никогда не пойдем на компромисс по этому вопросу”.

В феврале Апелляционный суд Квебека постановил, что законопроект № 21 соответствует конституции, отменив решение суда низшей инстанции, которое освобождало английские школьные советы от применения некоторых ключевых элементов закона. Школьный совет оспорил закон 2019 года на том основании, что он нарушает языковые права меньшинств и положения Канадской хартии прав и свобод о гендерном равенстве.

Первоначально совету удалось добиться освобождения от некоторых положений закона в решении от апреля 2021 года, включая запрет на наем учителей, которые носят религиозные символы. Но высший суд Квебека отменил это решение. Федеральное правительство заявило, что оно будет участвовать в оспаривании закона в Верховном суде. “Я призываю федеральное правительство не лезть не в свое дело”, – заявила Джолин-Барретт. “Это квебекский вопрос, это вопрос, который был решен в национальной ассамблее Квебека”.

Федеральное правительство, по его словам, должно проявлять больше уважения к жителям Квебека и законодательному собранию провинции, будь то в вопросах светскости или иммиграции – вопросе, по которому Квебек и Оттава столкнулись лбами в последние месяцы. Школьный совет EMSB Монреаля сообщил, что его совет уполномоченных проголосовал в среду за то, чтобы поручить юридической фирме подать заявление на разрешение подать апелляцию в высший суд Канады.

“Мы придерживаемся нашей первоначальной позиции, согласно которой законопроект № 21 противоречит нашим ценностям и нашей миссии, а также ценностям всех квебекцев, изложенным в Квебекской хартии прав человека и свобод”, – сказал Джо Ортона, председатель правления. “Само его принятие противоречило нашей общественной цели содействия нашему мирному сосуществованию в плюралистическом Квебеке”.

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