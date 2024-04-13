Подтвержден случай заболевания корью в самолете, который приземлился в Монреале

Как подтвердили Министерство здравоохранения Квебека и органы общественного здравоохранения, больной корью находился на борту рейса из Турции, который приземлился в Монреале 3 апреля.

Этот человек находился на борту рейса Turkish Airlines TK35, который приземлился в 18:00 в аэропорту Пьер-Эллиот-Трюдо.

Власти сообщили, что люди, летевшие этим рейсом, могли заразиться корью. Пассажиры или сотрудники, находившиеся в аэропорту в зоне прилета и выдачи багажа с 18:00 до 12:30, также могли подвергнуться опасности.

Общественное здравоохранение Квебека рассматривает их как контактных лиц с зараженным корью.

Корь – это очень заразный вирус, который распространяется через дыхательные пути, особенно воздушно-капельным путем. Один случай может привести к заражению 16 незащищенных людей.

Лучший способ защитить себя – сделать прививку от кори. Согласно Квебекскому календарю прививок, дети получают вакцину в возрасте от 12 до 18 месяцев.

Однако в последнее время низкий уровень вакцинации в школах стал поводом для беспокойства общественного здравоохранения, поскольку в настоящее время в Квебеке наблюдается эпидемия кори.

По состоянию на 10 апреля, с начала 2024 года было зарегистрировано 43 подтвержденных случая заболевания корью, главным образом в регионе Монреаль.

У людей, прошедших вакцинацию, очень мало шансов заразиться этим заболеванием, но в качестве меры предосторожности власти рекомендуют следить за появлением симптомов в течение нескольких дней после заражения.

Корь – это очень заразный вирус, который распространяется через дыхательные пути, особенно воздушно-капельным путем. Один случай может привести к заражению 16 незащищенных людей.

Лучший способ защитить себя – сделать прививку от кори. Согласно Квебекскому календарю прививок, дети получают вакцину в возрасте от 12 до 18 месяцев.

Однако в последнее время низкий уровень вакцинации в школах стал поводом для беспокойства общественного здравоохранения, поскольку в настоящее время в Квебеке наблюдается эпидемия кори.

По состоянию на 10 апреля, с начала 2024 года было зарегистрировано 43 подтвержденных случая заболевания корью (открывается в новой вкладке), главным образом в регионе Монреаль.

У людей, прошедших вакцинацию, очень мало шансов заразиться этим заболеванием, но в качестве меры предосторожности власти рекомендуют следить за появлением симптомов в течение нескольких дней после заражения.

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