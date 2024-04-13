Полиция проводит обыски по всему Большому Монреалю после убийства предполагаемого члена банды

Сотрудники полиции проводят многочисленные обыски в районе Большого Монреаля в связи со смертью мужчины, который, как считается, был связан с бандитской группировкой.

По данным полиции Монреаля (SPVM), в Монреале, а также в Лавале на Северном побережье и Броссаре на Южном побережье проводится полдюжины обысков.

Это произошло после того, как 17 февраля в 12:15 утра 28-летний мужчина был застрелен при выходе из ресторана на улице Бельшасс, недалеко от улицы Сен-Дени, в районе Розмон-Ла-Петит-Патриш.

“Подозреваемые быстро скрылись с места происшествия”, – отмечают в полиции Монреаля. “На месте происшествия был обнаружен мужчина с серьезными огнестрельными ранениями, который вскоре скончался. На земле также было найдено несколько гильз”.

Смерть этого человека стала шестым убийством на территории Монреаля за 2024 год. Следствие выяснило его причастность к одной из банд Монреаля. Начались обыски и выявление возможных фигурантов.

По данным источника, жертвой перестрелки стал Жан Брэндон Селестен, брат известного главаря банды Жан-Филиппа Селестена, крупного игрока в наркоторговом бизнесе в центре Монреаля.

По словам Даниэля Рено, репортера La Presse, специализирующегося на организованной преступности, братья Селестен также были “правой рукой” главаря организованной преступности Грегори Вулли, который был застрелен в ноябре.

“По мнению экспертов и наблюдателей, прямо сейчас мы наблюдаем реорганизацию организованной преступности в Монреале”, – пояснил он. “Полиция считает, что противники хотят захватить контроль над незаконным оборотом наркотиков в Монреале”.

В операции, проведенной в четверг, принимали участие почти 100 сотрудников полиции SPVM, а также полиции Лонгея (SPAL) и Лаваля (SPL).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.