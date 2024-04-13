“Не вешать нос, гардемарины!”

Если о фильмах я писала многократно, и все уже назубок выучили мои предпочтения, то о сериалах почти никогда. А все дело в том, что они мне практически не нравятся. Ну, хочется сесть и посмотреть фильм целиком. И потом уже думать-размышлять. Но сейчас все чаще я натыкаюсь именно на сериалы. Практически ни одного из последних не видела. Но вот один, окотором напишу, видели наверняка все. Имя ему – «Гардемарины, вперед!»

Не знаю почему, но вот какие-то теплые чувства он во мне вызывает. Недавно, пересматривая его вечерком в очередной раз, я задалась вопросом: насколько было престижно в те времена быть гардемарином, шли ли в гардемарины юноши с радостью? А я человек такой – если есть вопрос – буду искать ответ, даже если для этого придется перелопатить кучу литературы.

И вот, процесс пошел. И нашла я примерно следующее. В 1701 году в России, а точнее, в сухопутной Москве, была открыта первая навигационная школа. И учеников стали набирать из дворян. А те, вопреки моему изначальному предположению, вовсе не стремились постигать морскую науку. Тогда Петровы приспешники обходились с сынками знати весьма тривиально – в ход шли розги. А особо строптивых даже отправляли на каторжные работы. Дабы дать пример другим – как неправильно не любить морскую науку.

Царь Петр был в восторге от навигации. Сухопутные войска он считал одним крылом птицы, а морскую гвардию – вторым. И оба крыла были равнозначны. Но беда нашей отечественной навигационной школы состояла в том, что в ней не было хороших специалистов, грамотных опытных наставников молодежи. И тогда Боярская Дума с милостивого позволения Государя постановила: отправить юношей за границу для постижения морской науки. И так было несколько лет. А потом навигационная школа и сама стала справляться с обучением студентов. Причем, надо сказать, что располагалась она не где попало, а аккурат в Сухаревой башне. Сейчас она утрачена москвичами, а некогда располагалась на пересечении Сретенки и Проспекта Мира. В 1706 году в ней находилась не только Навигационная школа, но и Адмиралтейская канцелярия.

Учились в ней неохотно, но приказа царя, известного своей взбалмошностью и деспотичностью, оспаривать не решались. Жили студенты здесь же, при школе, получали небольшие деньги, стипендию, именовавшуюся «прокормом» и обеспечивались формой. После окончания школы ученик должен был пойти во флот и отслужить там год матросом, таким образом на практике показав полученные знания.

В 1715 году навигационная школа разделилась на две. Начальные классы оной остались в Москве, а старшие, называемые Академией, перебрались в Петербург. Обучение велось очень напряженное. Гардемарины изучали навигацию, кораблестроение, артиллерию, рисование, фортификацию, такелажное дело, стрельбу из пушек и ружей, а также строевую подготовку. А летом ходили в плавание и ежедневно, под руководством старшего офицера, занимались управлением корабля, и штурманским делом. И только постигнув все это, выпускались из Академии.

Начиная с 1722 года особым повелением Петра в школу брали только русских подданых. Царь не испытывал доверия к иностранцам. А в год смерти Петра флот России стал самым сильным флотом на Балтике. Судите сами, он включал: 48 линкоров и фрегатов, 787 галер, а общая численность команды составляла 28 000 человек. Естественно, с таким арсеналом Россия стала могучей морской державой.

А гардемаринами стало быть престижно. И уже не насильно, а с великим удовольствием в школу навигации записывались романтичные юноши…

Вот такая история… И как поется в песне к кинофильму: «Едины парус и душа, Судьба и Родина – едины»

А Вы любите “Гардемаринов”? Да, наверное, мне возразят – это не сериал, это многосерийный фильм. Я под словом “сериал” на самом деле обобщила очень длинные по протяженности фильмы. Это так, для уточнения! Ну, так – любите Корсака, Никиту и Сашку Белова?

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