Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Обострение на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке

Виктория Христова Апр 13, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Обострение на Ближнем Востоке отключены 62 Просмотров

Иран запустил “сотни” ударных беспилотников по Израилю.

Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, зафиксировал уже более 100 иранских беспилотников;

В ЦАХАЛ заявили, что атаковали позиции ливанской «Хезболлы» на юге страны в ответ на запуск БПЛА в сторону Израиля;

Иран объявил, что атака на Израиль проводилась с использованием десятков ракет и БПЛА;

В Египте привели в состояние повышенной готовности средства ПВО на фоне атаки по Израилю;

Власти Ливана временно закрыли воздушное пространство страны;

Байден планирует выступить с обращением к нации. Великобритания осуждает удар Ирана по Израилю, заявил Сунак;

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*