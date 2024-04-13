Обострение на Ближнем Востоке

Иран запустил “сотни” ударных беспилотников по Израилю.

Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, зафиксировал уже более 100 иранских беспилотников;

В ЦАХАЛ заявили, что атаковали позиции ливанской «Хезболлы» на юге страны в ответ на запуск БПЛА в сторону Израиля;

Иран объявил, что атака на Израиль проводилась с использованием десятков ракет и БПЛА;

В Египте привели в состояние повышенной готовности средства ПВО на фоне атаки по Израилю;

Власти Ливана временно закрыли воздушное пространство страны;

Байден планирует выступить с обращением к нации. Великобритания осуждает удар Ирана по Израилю, заявил Сунак;

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах.

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