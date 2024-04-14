Иммиграция с Александрой Мельниковой. Гостевой и рабочий КУАЕТ – разница ценою в иммиграцию, для тех, кто приезжает после 31 марта 2024.

Виза КУАЕТ изначально открывалась как гостевая (первые пару месяцев). Потом ее адаптировали и в самой аппликации нужно было поставить галочку, если одновременно с гостевой визой вы планировали работать.

Назовем это – ГОСТЕВОЙ И РАБОЧИЙ КУАЕТ, так проще оперировать.

Если вы уже подавали на КУАЕТ как на рабочую визу, вам должно было прийти на электронную почту или электронный кабинет письмо POE introduction letter (так называемое разрешение на работу, которое нужно было предъявить пограничнику в аэропорту, чтобы он вам напечатал разрешение на работу).

Многие не ставила галочку на разрешении на работу и будут получать гостевой КУАЕТ.

Итак, Министерство Иммиграции Канады поделило всех на ДО и ПОСЛЕ 4 февраля 2024 года.

1. Вашу заявку на CUAET (гостевой или рабочий – НЕВАЖНО) одобрили ПОСЛЕ 4 февраля 2024 года и

А) вы еще НЕ ВЛЕТЕЛИ в Канаду. Вы можете заехать до 31 июля 2024 и воспользоваться правом получить work permit на границе (потому что есть POE introduction letter) или въехать по гостевому КУАЕТУ и подать на разрешение на работу внутри Канады онлайн до 31 июля 2024.

Б) вы УЖЕ в Канаде. Вы можете подаваться на work, study, visitor record БЕСПЛАТНО до 31 июля 2024.

2. Ваша заявка на CUAET была одобрена ДО 4 февраля 2024 и

– у вас рабочий КУАЕТ, есть POE introduction letter. Вы можете прилететь в Канаду и получить разрешении на работу на границе. До какой даты не указано.

– У вас гостевой КУАЕТ (Если ваша заявка на КУАЕт визу была одобрена ДО 4 февраля и в ней НЕ стояло галочки «подаю на разрешение на работу» и у вас, соответственно НЕТ рабочего разрешения (POE introduction letter) ) – УВЫ И АХ вам положена только гостевая и если вы прилетите в Канаду, то вам не положена открытая рабочая виза. Вам нужно искать работодателя.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции,

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