В монреальском метро арестовали агрессивную женщину, избивающую пассажиров

Полиция Монреаля произвела арест в связи с физическим нападением на пассажиров метро одной агрессивной женщиной.

Полиция сообщила, что в пятницу утром они арестовали 35-летнюю женщину, и ожидается, что она предстанет перед судом по обвинению в нападении с причинением телесных повреждений.

Пострадавшая – дочь обозревателя La Presse Натали Коллар, которая написала в социальных сетях, что ее дочь “ударили по лицу”, когда она ждала метро на станции “Лионел-Гру”, и что “поблизости не было видно охранников”.

Арест был произведен на фоне растущего беспокойства по поводу безопасности в метро, особенно из-за случайных нападений незнакомцев.

3 апреля группа подростков нанесла ножевые ранения 35-летнему бездомному у входа на ту же станцию, где набросились на девушку.

В ответ на опасения по поводу безопасности Транспортное общество Монреаля (STM) объявило о новом плане, согласно которому специальные констебли и другие сотрудники в составе четырех групп будут следить за 10 станциями метро, отмеченными как наиболее проблемные.

“Количество сообщений растет. В нашей сети растет число уязвимых клиентов, страдающих зависимостью, психическим здоровьем. И мы беспокоимся о безопасности наших клиентов”, – сказал президент правления STM Эрик Алан Колдуэлл, когда было объявлено о новом плане.

План вступил в силу в прошлую субботу и продлится до конца апреля, хотя в STM заявили, что при необходимости он может быть продлен.

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