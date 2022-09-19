Монреалец стал чемпионом мира по шахматам

Ранее другой монреалец попал в тридцатку самых перспективных молодых людей в мире.

На этой неделе молодой житель Монреаля стал чемпионом мира по шахматам в возрастной группе до 18 лет. Шон Родриг-Лемье считается первым квебекцем и вторым канадцем, выигравшим титул чемпиона мира, сообщает Шахматная федерация Квебека.

Вернувшись из курортного города Мамая в Румынии, где с 5 по 17 сентября проходил турнир, Родриг-Лемье признался, что быть чемпионом мира — это нечто “сумасшедшее”. Родриг-Лемье признал, что нацелился на попадание в пятерку лучших или, возможно, даже в тройку призеров на молодежном чемпионате мира по шахматам.

Летом он выиграл чемпионат Канады, который проходил в Гамильтоне, Онтарио. Эта победа и позволила ему представлять Канаду в Румынии.

Монреалец набрал 9 очков из 11, обыграв соперников из 54 стран. Он выиграл семь игр и четыре раза сыграл вничью, что засчитывалось в 1/2 очка.

В этом году ему исполнилось 18 лет, и это была его последняя возможность участвовать в юношеских чемпионатах. Однако он уже принимает участие в турнирах, открытых для всех возрастов.

Благодаря этой победе Родриг-Лемье получил свой первый гроссмейстерский балл в возрасте 18 лет. Ему необходимо заработать ещё два таких балла, чтобы считаться гроссмейстером.

Всего около 1200 шахматистов являются международными гроссмейстерами. Среди них квебекцы Кевин Спрэггет, Паскаль Шарбонно и Томас Руссель-Рузмон, получивший этот титул в возрасте 22 лет. У Родрига-Лемье есть все шансы самым молодым гроссмейстером провинции.

“Я начал играть в шахматы на внеклассных занятиях, когда учился в начальной школе, и сразу увлекся, — сказал он. – И вскоре я уже играл в довольно крупных турнирах”.

Сейчас молодой человек изучает юриспруденцию в Collège de Maisonneuve. Он планирует продолжать учебу, но не исключает карьеры в шахматах.

“Конечно, я хочу поступить в университет, но шахматы также будут частью моего будущего”, – сказал он.