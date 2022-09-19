Премьер-министр Канады объявил 19 сентября федеральным выходным днём. Кто будет работать, а кто отдыхать?

В понедельник – день похорон Елизаветы Второй, траурный день. Но в Квебеке (и в ряде других провинций, не работают лишь федеральные службы.

Как известно, 19 сентября объявлен днём траура и выходным днём по случаю похорон скончавшейся королевы Канады. Но выходной день обязательно относится лишь к федеральным учрёждениям. Все провинциальные и все частные учреждения, предприятия, организации работают в Квебеке по желанию или же следуя провинциальным нормам.

То есть, в Квебеке (и в других провинциях) будут закрыты бюро выдачи паспортов, отделения Service Canada, Почта Канады, федеральное Налоговое управление и все другие учреждения, относящиеся к федеральным ведомствам. Заметим, что в связи с выходным днём, Почта Канады не будет в понедельник доставлять письма и посылки.

Что касается банков (а они считаются учреждениями федерального подчинения), то они могут работать, если такое решение примет их руководство. Но могут и закрыться. Так что, если нужно зайти в банк, рекомендуется уточнить, работает ли он завтра или нет, чтобы не терять времени на поход.

Все провинциальные службы и все предприятия провинциального значения работают в понедельник как обычно. Причём речь не только о Квебеке. То же самое касается Онтарио, Саскачевана и Альберты. Если последние две провинции от Квебека далековато, то кому-то полезно знать, что в Оттаве, например, не будут работать только федеральные службы, а все остальные заведения открыты.

В Квебеке, таким образом, открыты все учебные заведения, день не выходной.

Но в 13 часов дня в многих местах будет объявлена минута молчания в знак траура по скончавшейся королеве. В Онтарио, например, в течение минуты остановятся все поезда и автобусы, прекратятся занятия в школах, колледжах и университетах. Но самолёты лететь не перестанут.

В Атлантических (приморских) провинциях, заметим, школы и провинцияльные учреждения работать не будут, а в Новой Шотландии не будут работать и детские садики. В Британской Колумбии провинциальные учреждения тоже закрыты, включая учебные. К тому же, правительство Британской Колумбии рекомендовало объявить выходной и частным фирмам и заводам, за исключением предприятий непрерывной работы. Такой же режим будет на Юконе, а вот в Манитобе примерно такое же положение, как в Квебеке, но провинциальные правительственные службы будут отдыхать, если речь не идёт об отделах, обеспечивающих бесперебойную работу основных служб.

Так что в Квебеке будут закрыты лишь федеральные учреждения, а в остальном жизнь будет протекать по обычному графику.

Но память главы государства почтить всё же надо. В конце концов, ушла глава государства, правящая нами семь десятков лет.