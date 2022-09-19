Канадский доллар упал до двухлетнего минимума

А ещё на выходных приятно упали цены на бензин.

Стоимость канадского доллара на этой неделе упала до самого низкого уровня почти за два года. Это усилило давление на канадцев, и без того стесненных высокой инфляцией и возможностью глобальной рецессии.

Канадский доллар торговался по 75,27 цента США в пятницу, упав на один пункт до почти двухлетнего минимума 75,15 американских цента ранее в тот же день.

Всемирный банк предупредил в четверг, что страны могут столкнуться с глобальной рецессией в 2023 году. Риски растут по мере того, как центральные банки одновременно повышают процентные ставки в ответ на инфляцию. Это может нанести долгосрочный ущерб странам с формирующимся рынком и развивающимся странам.

Очевидно, что импортеры острее почувствуют боль от ослабления канадского доллара. С другой стороны экспортёры наоборот получат поддержку, продавая свою продукцию в валюте США.

Лидия Мильян, профессор политологии в Виндзорском университете, акцентирует внимание, что особенность нынешнего кризиса в том, что возможность рецессии одновременно сочетается с высокой инфляцией.

Она акцентирует внимание, что любой специалист по финансовому планированию посоветует отложить любые крупные покупки и начать выплачивать долги по мере роста процентных ставок.

Банк Канады в этом месяце повысил свою ключевую процентную ставку до 3,25%. Это всего лишь одно из ряда повышений, которые он уже сделал в этом году в рамках стратегии. Так же поступают и другие центральные банки для замедления инфляции.

Низкая стоимость канадского доллара также может повлиять на цены на продукты питания, которые остаются высокими из-за инфляции.

С другой стороны, рецессия может привести к снижению цен, если люди временно будут тратить меньше денег.