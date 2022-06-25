Неизвестная Канада: коренные народы страны

Канада представляется одной из таких стран, где накоплен значительный опыт взаимоотношения с коренными народами, история которого началась, по сути, с их ассимиляции и культурного геноцида и в настоящее время отражает политику их равноправия, сохранения и развития всех культурных ценностей и родных языков.

В течение всей истории канадского государства многонациональный состав страны увеличивался всё быстрее. Задолго до колонизации этих земель европейцами здесь проживали разные индейские племена. Арктические района были заселены эскимосами. Долгие годы народы делились на отдельные семейства, отличающиеся разными образами жизни и ведущими типами деятельности. Сегодня, когда в поток уже давно европейского населения присоединяются мигранты из разных уголков мира, Канада становится настоящим космополитом. Первые поселенцы здешних мест – предки инуитов и индейцев. Коренные народы нынешней территории Канады всегда имели собственные прозвища в соответствии с конкретной локацией. На северо-западе жили хайды, тлинкиты, атапаски. В противоположном конце страны обитали наскали, кри, монтанье. Запад осваивали селиши, квакиютли, нутки. Юго-восток был занят ирокезами, гуронами, сиу.

Эпоха географических открытий в Средневековье привела к вытеснению древних племен. В 16-17 вв. приезжали потоки шотландцев и британцев, а затем стали появляться франкоканадские жители. Сегодня индейцы, метисы, инуиты и другие редкие народности проживают на северо-западе Канады. Согласно официальным данным, сохранилось всего 4% коренного населения. В наши дни в Канаде сложный этнический состав. В настоящее время во многих развитых странах мира коренные народы имеют особый правой статус, получают финансовую поддержку и льготы со стороны федерального правительства. Значительное внимание привлечено к сохранению и развитию их традиций, обычаев, религиозных верований и языка. Фактически речь идет о популяризации культуры коренных народов с целью признания и сохранения богатства их материального и нематериального культурного наследия.

Канада представляется одной из таких стран, где накоплен значительный опыт взаимоотношения с коренными народами, история которого началась, по сути, с их ассимиляции и культурного геноцида и в настоящее время отражает политику их равноправия, сохранения и развития всех культурных ценностей и родных языков. Опыт Канады в этом вопросе имеет особую практическую значимость для всех стран, где требуется существенный пересмотр и разработка новых федеральных и региональных программ поддержки и развития коренных малочисленных народов. По данным переписи населения 2016 года в Канаде проживает 1,67 млн коренных жителей (4,9% от общей численности населения страны), более 600 различных коренных народов [21]. Согласно Конституционному Акту 1982 г. коренные народы страны делятся на три группы. Наибольшую группу составляют индейцы – 60%. В Канаде их принято называть «Первыми нациями» (First Nations). К второй группе относятся метисы – 36%. Они являются потомками смешанных браков между европейцами и индейцами. Третью группу представляют инуиты 4% – жители северных территорий.

Каждый из этих народов отличается своей самобытной культурой, традициями, хозяйственным укладом и образом жизни. Помимо этого, существует деление коренных народов на статусных индейцев (Status Indians), имеющих все права и льготы по соответствующему законодательству – Закону об индейцах (освобождение от налогов, медицинская страховка, субсидии на жилищное строительство и образование), и нестатусных индейцев (Non-Status Indians), заявляющих о своем индейском происхождении, но не имеющих достаточных оснований для его формальной регистрации и в связи с этим ограниченных в правах и не получающих никаких льгот. Доля статусных индейцев в 2016 г. составила 76,2%. Около половины из них формируют общины и проживают в резервациях – 44,2%, нестатусные индейцы проживают в основном в городах – 76% и в большей степени подвергаются процессу ассимиляции. На данный момент общее количество индейских резерваций в Канаде превышает 2 тыс., однако реально заселены около 900. География расселения коренных народов Канады охватывает все провинции и территории страны, 60% из них по-прежнему остаются жить в сельской местности, при этом большая часть – в удаленных районах страны. Коренные народы составляют наибольшую долю населения в Нунавуте (86%), Северо-Западных территориях (51%) и территории Юкон (23%), за которыми следуют провинции Манитоба (18%) и Саскачеван (16%) (2016). При этом по числу коренных жителей лидируют провинции Онтарио – 374 тыс. человек, Британская Колумбия – 271 тыс. человек и Альберта – 259 тыс. человек.

Представители коренных народов Канады продолжают оставаться моложе некоренных жителей: средний возраст некоренных канадцев составляет 40,9 лет, средний возраст метисов – 34,7 лет, первых наций – 30,6, инуитов – 27,7 лет. Важно отметить, что среди коренного населения доля детей в возрасте до 14 лет составляет 27%, среди некоренного населения всего 16% . Именно такое положение дел в настоящее время объясняет все усилия государства, направленные на поддержку коренных народов в сфере образования, медицинского обеспечения и улучшения жилищных условий. Большое внимание стало уделяться новым образовательным траекториям, нацеленным на сохранение их культуры и родного языка. C 2015 г. в Канаде стал широко применяться термин «индигенизация», который включает в себя все действия, направленные на популяризацию культуры коренных народов, учитывание их интересов, традиций и потребностей прежде всего в сфере образования на всех его этапах, начиная с дошкольных учреждений. В школах страны внедряются обязательные программы изучения истории и культуры коренных народов. Университеты ряда провинций начинают активно сотрудничать и поддерживать местные индейские общины, разрабатывать программы, позволяющие обеспечивать трудоустройство выпускникам из числа коренных жителей.

С 2015 г. финансирование образования коренных народов существенно возросло. Его основной целью стало повышение уровня и качества обучения коренных жителей как в резервациях, так и за их пределами, чтобы сократить разницу с некоренным населением Канады. Так в 2016 г. федеральным правительством страны было выделено 2,6 млрд. долларов на ближайшие пять лет только на реформирование начального и среднего образования в резервациях. Ситуация с языками коренных народов по-прежнему остается напряженной. Согласно официальной статистике, с 2001 по 2016 гг. доля носителей родного языка среди коренных народов снизилась по всем группам: индейцы в резервациях – с 49,5% до 44,8%, индейцы вне резерваций – с 17,8% до 11,7%, нестатусные индейцы – с 5,3% до 1,9%, метисы – с 5,0% до 1,6%, инуиты – с 72,0% до 65,8%.

За аналогичный период число говорящих на родном языке представителей коренных народов выросло среди индейцев в резервациях на 19 тыс. человек, индейцев за пределами резерваций на 5 тыс. человек, инуитов на 10 тыс. человек, а нестатусных индейцев наоборот сократилось на 1 тыс. человек, метисов на 4,5 тыс. человек. Важно отметить, что в последние два десятилетия правительство Канады усилило свои действия по восстановлению, сохранению и развитию языков коренных народов. Помимо билингвальных программ обучения в некоторых дошкольных и школьных учреждениях стали внедряться программы языкового погружения (immersion programs), которые предполагают изучение всех основных предметов на родном языке коренных жителей. Активно используются современные информационные технологии, происходит популяризация коренных языков в социальных сетях, создаются удобные электронные приложения для их изучения. Для старшего поколения коренных представителей организуются бесплатные практические занятия в ближайших школах.

Постепенно увеличивается число радио и телевизионных программ на языках коренных наций и т.д. В 2019 г. впервые в Канаде был принят Закон о сохранении языков коренных народов, в рамках которого предполагается разработка новых программ их развития, финансирование и контроль. В настоящее время, говоря о экономическом положении коренных народов, можно отметить некоторое улучшение их благосостояния. С 2005 по 2015 гг. средний годовой доход канадцев, не являющихся представителями коренных наций, вырос всего на 11%, а индейцев, проживающих за пределами резерваций, на 27%, метисов на 25%, индейцев в резервациях на 24%, инуитов на 15%, т.е. речь идет о сокращении разницы между коренными и некоренными жителями по уровню среднего дохода. За этот же период на 3-5% сократилась доля коренных народов с низким доходом, который определяется как половина среднего дохода по стране. Хотя по-прежнему экономическое положение индейцев в резервациях остается неутешительная. В 2015 г. 48% из них получали крайне низкий доход.

С начала 2000-х гг. уровень занятости коренного населения повысился незначительно и остается ниже среднего по стране. В 2016 г. средний уровень занятости некоренных канадцев составлял 76%, индейцев за пределами резерваций – 60%, индейцев в резервациях – 47%, нестатусных индейцев – 60%, метисов – 70% и инуитов – 57%. Как видно, проблема безработицы среди индейцев в резервациях и инуитов стоит особенно остро. Это объясняется нехваткой рабочих мест в местах их проживания, удаленностью от городов и нехваткой связующей их транспортной инфраструктуры. Правительство Канады недавно приняло общегосударственный подход, учитывающий все коренные народы, создан Правительственный комитет по примирению, который должен исследовать инициативы, ориентированные на укрепление отношений с коренными канадцами. Его деятельность основывается на итогах анализа Рабочей группой министров законов и стратегий, касающихся коренного населения. Рабочая группа была учреждена для изучения соответствующих федеральных законов, политики и оперативной практики.

Такая работа основывается на принципах, регулирующих взаимоотношения государства и коренных народов. Нынешнее либеральное правительство Канады ратует за полное примирение потомков европейцев с коренными жителями страны. В ноябре 2017 г. Трюдо официально извинился перед представителями коренных народов, которым пришлось испытать все тяготы жизни во время обучения в школах-резиденциях, последняя из которых была закрыта лишь в 1996 г. Власти объявили также о выплате этим людям 800 млн кан. долл. в качестве компенсации. В марте 2018 г. канадский премьер-министр принёс в парламенте официальные извинения индейскому племени из провинции Британская Колумбия, чьи вожди были повешены более 150 лет назад по решению колониального правительства Канады. Погибшие были полностью оправданы.

За последние четыре десятилетия подход Канады к переговорам по договорам поменялся в результате изменений в законодательстве по коренным народам, совместных нововведений за столами переговоров и вследствие прошлого взаимодействия с группами коренных народов и ключевыми заинтересованными сторонами. Процесс заключения договоров в Канаде продолжает развиваться благодаря постоянной совместной работе и диалогу с группами коренных народов. Правительство Канады считает, что переговоры о сотрудничестве и уважительный диалог являются лучшим средством решения открытых вопросов. Инновационные решения разрабатываются с партнерами посредством переговоров по договорам и дискуссионных столов «Признание прав коренных народов и самоопределение» по всей стране.