Сорок лет назад погибла в автокатастрофе принцесса Монако. Тайна её гибели не разгадана

Уже сорок лет прошло с момента гибели в автокатастрофе известной киноактрисы Грейс Келли, ставшей принцессой княжества Монако

Почему принцесса Монако, киноактриса Грейс Келли, погибла в автокатастрофе? Слухи не утихают вот уже сорок лет.

Принцесса Монако Грейс Патрисия Келли погибла в результате странной автокатастрофы 14 сентября 1982 года, ровно сорок лет назад.

До сих пор вокруг её странной гибели ходит множество слухов, которые со временем лишь множатся. Выдвигаются самые разные версии, от неожиданного сердечного приступа до покушения со стороны мафии. От заговора княжеского двора до ликвидации двойного агента каких-то чужестранных спецслужб.

Принцесса погибла во время поездки на автомобиле, за рулём которого была она сама. Машина двигалась по извилистой горной дороге, и между принцессой и её дочерью Стефани шёл разговор на повышенных тонах (кабриолет был открыт, и несколько свидетелей видели и слышали спор, ещё до того, как автомобиль выехал из города). Женщины ехали на вокзал, где собирались сесть на поезд, отправляющийся в Париж.

Внезапно машина вылетела с дороги и сорвалась со склона высотой в тридцать метров. Дочь принцессы выжила, хотя была тяжело ранена, а сама Грейс Келли скончалась в больнице на следующий день.Причина катастрофы так и не была выяснена.

С тех пор версии причины катастрофы только ширятся, как уже сказано выше.

Кто-то утверждает, что отказали тормоза (из-за состояния машины после падения, убедиться в этом возможности не было), кто-то считает, что отказало сердце, кто-то говорит, что принцесса отвлеклась от дороги из-за ссоры с дочерью. Кто-то утверждает, что речь о покушении (версии о покушении стали распространяться годы спустя, когда кто-то из, якобы, организаторов или исполнителей покушения проговорился или же решил покаяться на старости лет). Непонятно также, почему утром следующего дня правящий двор Монако опубликовал коммюнике, согласно которому, жизнь принцессы была вне опасности, в то время, когда она уже была при смерти и скончалась через пару часов.

Почему она была за рулём сама? Потому что она настояла на том, чтобы персональный водитель остался во дворце.

Согласно одной из версий, за рулём была не погибшая принцесса, а её дочь, которая не имела водительских прав (ей ещё не исполнилось 17 лет, и по законам княжества, она не имела права водить самостоятельно). Но несмотря на показания пары свидетелей, включая спасателей, которые доставали тела из машины, сама Стефани решительно отрицала этот факт.

Ещё одна дочь принцессы – Каролина, утверждала, что машина потеряла контроль, но водитель явно знал о неисправности, и именно он уже перед самой поездкой заявил, что чувствует себя плохо, а времени на розыски смены не оставалось. Мол, это было подстроено вражеской разведкой или же мафией.

Ходили слухи, что поведение самой принцессы и её дочерей было небезупречным, вызвало недовольство двора, который “заказал” её мафии. Конечно, эта версия вызвала негодование принца, который угрожал судебным преследованием тем, кто будет об этой версии публично говорить…

Грейс Келли родилась в США в 1929 году. Она стала актрисой, снималась у таких изветных режиссёров, как Джон Форд и Альфред Хичкок. Была партнёршей Гари Купера и других известнейших актёров своего времени. В 1954 году она стала самой высокоплачиваемой киноактрисой года в США. А затем, во время Каннского кинофестиваля, познакомилась с принцем Рейнеро, князем Монако. Любовь, морковь, обычные дела. В конце концов влюблённые поженились и Грейс Келли стала принцессой. Свадьба стала событием года, её освещали две тысячи фотографов и киноператоров, и репортаж о ней передавался напрямую в США. У счастливой пары родились трое детей