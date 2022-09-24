В Канаде построят крупнейшую в мире геотермальную лагуну

В нашей провинции, в регионе Шарлевуа, запланировали строительство лагуны, в которой круглый год будет поддерживаться комфортная температура, сообщает издание В нашей провинции, в регионе Шарлевуа, запланировали строительство лагуны, в которой круглый год будет поддерживаться комфортная температура, сообщает издание New Atlas

В нашей провинции, в регионе Шарлевуа, запланировали строительство лагуны, в которой круглый год будет поддерживаться комфортная температура, сообщает издание New Atlas.

Проект GeoLagon будет представлять собой подобие природного “термоса”, а его параметры превзойдут все подобные конструкции во всём мире. Также авторы проекта разработали особый дизайн лагуны, которая сможет гармонично вписаться в местный ландшафт, а вокруг неё будет построена небольшая деревня с уютными домиками в стиле шале и самодостаточной инфраструктурой.

На создание проекта авторов вдохновили геотермальные лагуны в Исландии. Однако спроектированная лагуна будет больше напоминать зону отдыха с развлечениями под открытым небом. Её площадь составит около 12 000 квадратных метров, а вода в ней будет достигать 39 °C, что сможет стать спасением в зимний период. Нагрев будет осуществляться за счёт энергетической экосистемы, а также термального резервуара, который будет размещён под основанием лагуны для хранения тепла.

Автор проекта утверждает, что технология рекуперации тепла канализационных коллекторов могла бы превратить деревню GeoLagon в поставщика энергии. По завершении проекта группы домиков шале будут окружать лагуну и улавливать солнечную энергию с помощью фотогальванической облицовки. Эта технология будет использована для запуска водяных тепловых насосов. Коттеджи будут сдаваться в краткосрочную аренду, 80% из них уже предварительно проданы инвесторам.

Хотя проект GeoLagon задуман как самостоятельная туристическая достопримечательность, он будет построен примерно в 45 минутах езды от Квебека. Постояльцам будут доступны художественные галереи, площадка для гольфа, горнолыжный курорт, рестораны с фермерскими продуктами и наблюдения за китами. Реализация проекта пройдёт через три стадии: строительство 150 коттеджей на солнечной энергии, затем возведение лагуны и оставшихся 150 шале. На это уйдёт не более полутора лет.