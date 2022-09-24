Неизвестная Канада: фестивали страны

Интересные и разноплановые фестивали нашей страны

Ниагарский фестиваль винограда и вина (Niagara Grape & Wine Festival) — старейший и крупнейший фестиваль вина в Канаде. Каждый год здесь можно продегустировать около сотни канадских вин от ведущих винодельческих хозяйств, а также насладиться вкуснейшей едой, живой музыкой и развлечениями для посетителей любого возраста (на фестивале есть даже развлечения для детей, но, конечно же, вино им не продадут). Проходит фестиваль в городе Сент-Катаринс, расположенном в 50 км от Торонто, неподалеку от границы с США. Каждый год сюда съезжаются сотни тысяч человек, чтобы в парке Монтебелло продегустировать первоклассные вина и отлично провести время. Кстати, вход на мероприятие абсолютно бесплатный, платить придется лишь за еду и напитки! Официальная валюта Ниагарского фестиваля винограда и вина — жетоны (токены). Один жетон равен 3,5 канадским долларам. Фестивальный бокал стоит 1 жетон, порция еды — 2–4 жетона, бокал вина — в зависимости от сорта и производителя. Приобрести жетоны можно непосредственно на фестивале или онлайн — второй вариант поможет сэкономить время, избавив от необходимости стоять в очереди. Кроме вин и еды посетителей фестиваля ожидает живая музыка на главной сцене и два красочных парада — Meridian Grande Parade и Pied Piper Parade. Meridian Grande Parade — это красочное шествие сотен музыкантов, танцоров, акробатов и ярко украшенных платформ, которое проходит по центру города. Посмотреть на парад каждый год собирается около ста тысяч человек! А Pied Piper Parade (парад Гамельнского крысолова) — это парад для детей от 2 до 12 лет. Маленькие участники парада наряжаются в яркие карнавальные костюмы, лучшие из которых награждаются призами. Детский парад проходит за неделю до главного, потому что один из призов для обладателей лучших костюмов — это место VIP зоне, из которой открывается лучший вид на гранд-парад. Хотя вход на фестиваль и бесплатный, настоящие ценители вина обычно приобретают специальные билеты, которые позволяют посетить закрытые мероприятия — эксклюзивные дегустации, мастер-классы по сочетанию еды и вина и т. п.

В январе, тут же, обязательно посетите Фестиваль Ледяного Вина Ниагары, продегустировав этот, весьма интересный продукт. Icewine или ледяное вино; его еще называют «жидкое золото Канады» готовят из винограда, который замерз на лозе ночью — сам процесс является трудоемким и весьма сложным — но, это того стоит, ведь ценность и оригинальность вкуса этого продукта не сравнится ни с чем. Сладковатый вкус, где слабо чувствуются ноты манго и персика — совсем нетипичны для вина. Для того, чтобы получить 350 мл этого продукта требуется 13-15 кг винограда. Не только насладиться непревзойденным вкусом, но и провести время с пользой — посетив семинары, которые ведут лучшие фермеры Канады, вы узнаете как выбирать сыр под айсвайн, и с какими продуктами его стоит сочетать.

Одним из первых признаков весны в Онтарио несомненно является Maple Syrup Festival – Фестиваль Кленового Сиропа. Сахарный клён является гордостью Канады и кленовый лист – канадским символом. Канада производит около 85% мирового производства кленового сиропа и хоть основную часть производят в провинции Квебек, в Онтарио тоже не дадут скучать во время фестиваля. Сбор кленового сока, из которого и производят сироп, приходится на конец февраля начало марта и длится 4-8 недель, когда набухают почки и когда ночи ещё холодны, а днём уже пригревает солнце. В стволах деревьев сверлят отверстия до 1,5 см и глубиной до 5 см, в которые вставляют желобки с крючками для вёдер, по которым сок и стекает в ведро. Индейцы, которые первые начали собирать кленовый сок, оставляли собранную жидкость на ночь на улице, а с утра удаляли застывший лёд и подкладывали в посудины с соком разогретые камни, для большего испарения жидкости, т.к. в свежесобранном соке до 96% воды. Для получения литра сиропа в среднем нужно переработать 40 литров сока и если выпаривать сироп дальше – то получается как раз самый натуральный сахар, который использовали первопроходцы до завоза в Канаду сахара, получаемого из тростника.

Кожаная куртка, штаны с бахромой, широкополая шляпа и рубашка в клетку — каждый год начало июля собирает миллионы посетителей и поклонников Дикого Запада сюда — на Калгари Стампид. Здесь вы встретите немалое количество любителей как родео, так и индийской культуры. Здесь вы увидите все — танцы индейцев, гонки на фургонах, концерты кантри музыки, которые сочетаются с фейерверками, парадами, а также выставками. Хотим заметить, что именно в этот день даже те, кто работает в солидных фирмах и носит галстук, меняет его на шейный платок и ковбойский ремень. Несмотря на то, что вдоль дорог руководство устанавливает трибуны — местные приносят раскладные стулья и карематы, а некоторые, для более удобного просмотра везут и мини диваны! А как же, никто не хочет пропустить торжественные марши, в которых участвуют лучшие наездники города, чего только стоят так называемые «соревнования пастухов» — скачки на быках и лошадях! Обязательно загляните в «индейскую деревню» — тут вы можете купить ловцы снов, обереги и амулеты.

К одному из крупнейших фестивалей в мире относится Фестиваль огней — Montreal en Lumiere. Он является основным в жизни зимнего города. Ежегодно его посещает около 3 млн зрителей со всех концов мира — необычная пиротехника сюда доставляется из Испании, Италии, Франции, Австрии, США, и, конечно же, Канады. Каждый год в последнюю неделю февраля улицы тут становятся феерично чудесными… Прожекторы, факелы, костры, лампы и фонари — мультимедийное представление особенно впечатляет в Старом Порту — здесь игра света воссоединяется с трюками опытных гимнастов.