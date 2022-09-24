Введение в языкознание или несколько показательных примеров, которые у кого-то могут пробудить интерес к лингвистике

Как языки обогащают друг друга, как меняются под взаимовлиянием, как мы часто даже не узнаем, что же определённые слова означали раньше.

В принципе, лингвистика и историческая лингвистика – архизанимательные науки… В качестве лёгкого введения, приведём несколько примеров (что касается самого последнего в коротком списке, детям не показывать, дамам не краснеть, в обморок не падать),

У туарегов и в берберском языке было (или есть до сих пор) слово САМОВEРСУР. От САМО (или что-то в этом роде) – вода и ВEРСУР – наливать. Означало слово котелок, в котором караванщики варят чай…

Во Франции 18 века слово Samover означало “арабская кастрюля для приготовления напитков” (несомненно, пошло от туарегов). Кстати, в “Анжелике” (рекомендую тем, кого история интересует, там очень много исторических любопытных моментов. Речь о книгах, конечно, а не о кино), в одном из романов (про арабов) Анжелика привозит во Францию из Туниса настоящий Samover.

Впрочем, иногда утверждают у туарегов существовало слово Samo – котелок, а VERSUR добавлено французами, как производное от VERSER – наливать воду.

Считается, что в русский язык слово пришло из Турции вместе с сосудом для изготовления чай, в которую и сосуд и название его пришло как раз из аравийских и сахарских песков, как тамошний самовар лучше любой другой посуды годился для кипячения и экономии воды, не давая внуть попасть песку и не позволяя ветру загасить огонь. В Турцию же вещь завезли турецкие купцы. Русский язык слово принял, как родное, из-за явной похожести на русские слова – “сам ведь варит!”

В принципе, по лексике можно проследить очень многое в истории человечества. Юность и цыган – происходят от одного слова, например. (jeune, young, joven). Слуга – от slugui – домашний телохранитель в Оттоманской империи. Babusha – теплый вязаный тапок для старушек там же (и вообще, вязаная тёплая носильная вещь).

Shoudi (суди) – посредник, мировой судья в торговых сделках на смешанных рынках в Северной Африке в средневековье. В основном, эти рынки посещались иностранными торговцами.

Liubi – по-франузски, это прихоть, каприз, увлечение, привязанность. Слово употреблялось в старофранцузском для обозначения интимных отношений вне брака, как эфимизм. Позже использоволось во многих странах Европы для обозначения отношений “неравнодушия” между людьми. Прижилось в России. А вот слово с основой “мил” (милость, миловаться) в русском отошло на второй план, хотя в других славянских языках значения не утратило.

Ébat – во французском языке, это существительное от глагола s’ébattre – развлекаться, двигаясь взад-вперёд и получая удовольствие. Русские дворяне, которые русский-то язык знали зачастую хуже французского, применяли в болтовне между собой эфимизм для обозначения определённого вида развлечений с крепостными девицами, чтобы обслуга не поняла. Но та тоже не такая дурная была, всё поняли, слово вошло в русский язык сначала с определённой долей издёвки и стеснительности…

Ещё много, чего есть. Как-нибудь продолжим…