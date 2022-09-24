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Даже запертые ворота отворяются, если применить знание, и позволяют выйти из темноты к свету (Фан Куонг, древний вьетнамский мыслитель). Фото Меган Хорхенсен.

Занимательная (и иногда неприличная) лингвистика

Megan Jorgensen Сен 24, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Образование, Общество, Отдых, Французский язык Оставить комментарий 40 Просмотров

Введение в языкознание или несколько показательных примеров, которые у кого-то могут пробудить интерес к лингвистике

Как языки обогащают друг друга, как меняются под взаимовлиянием, как мы часто даже не узнаем, что же определённые слова означали раньше.

В принципе, лингвистика и историческая лингвистика – архизанимательные науки… В качестве лёгкого введения, приведём несколько примеров (что касается самого последнего в коротком списке, детям не показывать, дамам не краснеть, в обморок не падать),

У туарегов и в берберском языке было (или есть до сих пор) слово САМОВEРСУР. От САМО (или что-то в этом роде) – вода и ВEРСУР – наливать. Означало слово котелок, в котором караванщики варят чай…

Во Франции 18 века слово Samover означало “арабская кастрюля для приготовления напитков” (несомненно, пошло от туарегов). Кстати, в “Анжелике” (рекомендую тем, кого история интересует, там очень много исторических любопытных моментов. Речь о книгах, конечно, а не о кино), в одном из романов (про арабов) Анжелика привозит во Францию из Туниса настоящий Samover.

Впрочем, иногда утверждают у туарегов существовало слово Samo – котелок, а VERSUR добавлено французами, как производное от VERSER – наливать воду.

Считается, что в русский язык слово пришло из Турции вместе с сосудом для изготовления чай, в которую и сосуд и название его пришло как раз из аравийских и сахарских песков, как тамошний самовар лучше любой другой посуды годился для кипячения и экономии воды, не давая внуть попасть песку и не позволяя ветру загасить огонь. В Турцию же вещь завезли турецкие купцы. Русский язык слово принял, как родное, из-за явной похожести на русские слова – “сам ведь варит!”

В принципе, по лексике можно проследить очень многое в истории человечества. Юность и цыган – происходят от одного слова, например. (jeune, young, joven). Слуга – от slugui – домашний телохранитель в Оттоманской империи. Babusha – теплый вязаный тапок для старушек там же (и вообще, вязаная тёплая носильная вещь).

Shoudi (суди) – посредник, мировой судья в торговых сделках на смешанных рынках в Северной Африке в средневековье. В основном, эти рынки посещались иностранными торговцами.

Liubi – по-франузски, это прихоть, каприз, увлечение, привязанность. Слово употреблялось в старофранцузском для обозначения интимных отношений вне брака, как эфимизм. Позже использоволось во многих странах Европы для обозначения отношений “неравнодушия” между людьми. Прижилось в России. А вот слово с основой “мил” (милость, миловаться) в русском отошло на второй план, хотя в других славянских языках значения не утратило.

Ébat – во французском языке, это существительное от глагола s’ébattre – развлекаться, двигаясь взад-вперёд и получая удовольствие. Русские дворяне, которые русский-то язык знали зачастую хуже французского, применяли в болтовне между собой эфимизм для обозначения определённого вида развлечений с крепостными девицами, чтобы обслуга не поняла. Но та тоже не такая дурная была, всё поняли, слово вошло в русский язык сначала с определённой долей издёвки и стеснительности…

Ещё много, чего есть. Как-нибудь продолжим…

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