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Новости В Мире Первые слова, произнесённые на Луне (реальные, а не смешные придумки)
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Кто знает, кто там живёт на Луне или в Луне. А вдруг там вот такие милые создания поселились?

Первые слова, произнесённые на Луне (реальные, а не смешные придумки)

Megan Jorgensen Сен 24, 2022 В Мире, История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Это интересно Оставить комментарий 32 Просмотров

Первые слова, произнесённые на Луне. Что именно произнёс  человек, впервые в истории ступивший на её поверхность

Какую фразу произнёс на деле первый человек, ступивший на поверхность Луны.

21 июля 1969 года свершилось одно из величайших событий в истории человечества: космический корабль с экипажем на борту впервые опустился на поверхность другой планеты.

Планета эта расположена около нас, она маленькая и безжизненная, она не самостоятельна, так как вращается вокруг Земли, но это другое небесное тело, и посадка на нем корабля с людьми знаменовала новый этап в развитии нашей цивилизации.

В составе экипажа корабля, носившего имя «Аполло-11» были Нейл Армстронг – капитан, Эдвин Олдрин – второй пилот и Майкл Коллинз – бортинженер. Первые двое прилунились в спускаемом аппарате, третий остался на борту корабля и контролировал действия первых «космических десантников».

Момент посадки на Луне, моменты открывания люков, выхода человека на ее поверхность, первого шага, установления флага США, флага ООН и памятного знака с изображениями погибших к тому времени космонавтов – трех американцев и двух советских, транслировались н весь мир (только Майкл Коллинз – находившийся ближе всех к месту посадки – всего в нескольких километрах, не мог наблюдать по телевизору за историческими эпизодами по техническим причинам. Да ёще советские люди вместе с китайцами по политическим).

Естественно, так как люди любят официальные церемонии и торжественные речи, для этого случая были заготовлены специальные слова: В момент касания ноги с поверхностью планеты капитан космического корабля должен был произнести историческую фразу: — «Маленький шаг одного человека – гигантский шаг всего человечества».

Фраза была придумана специалистами-психологами и неоднократно отрепетирована.

Армстронг открыл люк, спустился по трапу, опустил ногу, чтобы коснуться поверхности чужой планеты… Исторический миг!! Человечество замерло у экранов телевизоров и у радиоприемников… Армстронг касается поверхности и произносит: «Fucking mother!, the ladder’s too short…» («мать твою, стремянка коротковата!»).

Тут же спохватывается и радостно продолжает: «Тьфу ты, черт, маленький шаг одного человека – гигантский шаг всего человечества!»

Так что, когда вы где-нибудь прочитаете первые слова, прознесенные человеком на Луне – а они повторяются часто… не забудьте, что первую часть великой фразы обычно удаляют…

А уж потом досужие журналисты придумали блестящую, но несерьезную версию о том, как Армстронг произнёс «Good luck, Mr Gorsky», якобы, в честь соседа, которому жена обещала отдаться не раньше, чем первый человек по Луне прогуляется. Версия смешная, сам Армстронг смеялся, когда его просили подтвердить, правда ли это, но, конечно, просто анекдот.

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