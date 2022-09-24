Двести пятьдесят китов выбросились на песчаный берег на далёком пляже в Тасмании

Добровольные спасатели сумели выручить тридцать пять китов, но двести погибли.

На пляже бухты Macquarie, что омывает берег австралийского острова Тасмании, более двухста так называемых пилотных китов одновременно выбросились на берег и погибли.

Пилотный кит – это млекопитающее , принадлежащие к роду китов Globicephala. Они общительны, ходят стаями, совместно заботятся о потомстве и совместно отражают нападения природных врагов. Но они известны странным поведением — эти киты могут внезапно принять решение о коллективном самоубийстве и выброситься всем стадом на берег, а часто объединяются в большую группу в несколько сот особей, после чего выбрасываются на берег. Ни одна из существующих версий не объясняет полностью это поведение, хотя выдвигаются разные причины — преследование хищниками, потеря ориентировки из-за природных явлений, болезни и т. д. и т.п.

На сей раз на берег выбросились до 250 китов. Хотя дело происходило на далёком и малопосещаемом берегу, всё же на пляже было несколько человек, которые стали свидетелями происшествия. Связавшись со спасательными службами, люди попытались относить китов обратно в море (благо, этот вид не отличается огромными размерами, и несколько человек могут кита перенести). Прибывшие спасатели и вызванные на помощь добровольцы присоединились к попыткам спасти китов, но удалось забросить в воду лишь 35 животных, остальные погибли. Для переноски китов в глубокие воды потребовались краны, а тех, что оставались на берегу, люди пытались спасти, накрывая их мокрыми полотенцами и простынями, но тщетно.

Два года назад в этом же месте на берег выбросились 470 пилотных китов. Тогда людям удалось спасти и забросить в море около ста особей, но тогда шла большая волна, которая регулярно накрывала китов, поддерживая в них жизнь, и тогда в этой бухте случайно оказалось торговое судно, экипаж которого оказал помощь в спасении.