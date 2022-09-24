Двести пятьдесят китов выбросились на песчаный берег на далёком пляже в Тасмании
На пляже бухты Macquarie, что омывает берег австралийского острова Тасмании, более двухста так называемых пилотных китов одновременно выбросились на берег и погибли.
Пилотный кит – это млекопитающее , принадлежащие к роду китов Globicephala. Они общительны, ходят стаями, совместно заботятся о потомстве и совместно отражают нападения природных врагов. Но они известны странным поведением — эти киты могут внезапно принять решение о коллективном самоубийстве и выброситься всем стадом на берег, а часто объединяются в большую группу в несколько сот особей, после чего выбрасываются на берег. Ни одна из существующих версий не объясняет полностью это поведение, хотя выдвигаются разные причины — преследование хищниками, потеря ориентировки из-за природных явлений, болезни и т. д. и т.п.
На сей раз на берег выбросились до 250 китов. Хотя дело происходило на далёком и малопосещаемом берегу, всё же на пляже было несколько человек, которые стали свидетелями происшествия. Связавшись со спасательными службами, люди попытались относить китов обратно в море (благо, этот вид не отличается огромными размерами, и несколько человек могут кита перенести). Прибывшие спасатели и вызванные на помощь добровольцы присоединились к попыткам спасти китов, но удалось забросить в воду лишь 35 животных, остальные погибли. Для переноски китов в глубокие воды потребовались краны, а тех, что оставались на берегу, люди пытались спасти, накрывая их мокрыми полотенцами и простынями, но тщетно.
Два года назад в этом же месте на берег выбросились 470 пилотных китов. Тогда людям удалось спасти и забросить в море около ста особей, но тогда шла большая волна, которая регулярно накрывала китов, поддерживая в них жизнь, и тогда в этой бухте случайно оказалось торговое судно, экипаж которого оказал помощь в спасении.