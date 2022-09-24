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Политика Выборы Выборы в Квебеке: в воскресенье открывается предварительное голосование

Выборы в Квебеке: в воскресенье открывается предварительное голосование

Olga Fedak Сен 24, 2022 Выборы, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 58 Просмотров

Кандидаты как раз провели последние официальные дебаты.

Квебекцы могут начать голосовать в это воскресенье.

Предварительные выборы будут проводиться в воскресенье и понедельник, избирательные участки открыты с 9:30 до 20:00.

Избиратели могут определить, где им следует голосовать, в уведомлении о регистрации, полученном по почте, или на веб- сайте Elections Québec.

Избиратели должны убедиться, что они зарегистрированы в списках избирателей, прежде чем идти голосовать на участки.

Не забудьте взять с собой удостоверение личности в виде карты медицинского страхования, водительских прав или канадского паспорта.

В 2018 году 1,1 миллиона избирателей Квебека — почти 18 процентов населения — воспользовались своим правом голосовать на предварительных выборах.

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