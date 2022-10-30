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Новости В Мире Хеллоуин наяву: в Южной Корее праздник превратился в крупнейшую за последние годы катастрофу

Хеллоуин наяву: в Южной Корее праздник превратился в крупнейшую за последние годы катастрофу

Olga Fedak Окт 29, 2022 В Мире, Общество, Отдых, Происшествия Оставить комментарий 54 Просмотров

Большинство погибших старше 20 лет

В корейском Сеуле около 100 000 человек собрались на крупнейшее в стране празднование Хэллоуина на открытом воздухе с начала пандемии.

По непонятным пока причинам в один момент толпа хлынула в узкий переулок возле отеля Hamilton, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

Люди оказались заблокированными в переулке, многие падали и сбрасывали друг друга как костяшки домино после того, как их толкали соседи.

По меньшей мере 149 человек погибли и 150 получили ранения. Однако число погибших может возрасти, поскольку неустановленное число раненых находится в критическом состоянии.

Предыдущая крупная катастрофа в стране произошла в апреле 2014 года. Тогда 304 человека, в основном старшеклассники, погибли в результате крушения парома.

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