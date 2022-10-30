Недвижимость-это солидно, не так ли ?

Мы оправдываем это, говоря себе, что недвижимость-это « твердое тело», она « осязаема», ее можно « потрогать и увидеть ». Удобное рассуждение, которое скрывает истинный источник нашей любви к нашим домам : потому что из года в год их цена растет.

В информационном бюллетене “Деньги и счастье” из La Presse, журналист Николя Берубе предлагает размышления об обогащении, психологии инвесторов, принятии финансовых решений.

Итак, как вы думаете, наши дома потеряют почти четверть своей стоимости в следующем году ? Этот сценарий, опубликованный парламентским директором по бюджету в Оттаве, вызвал большой резонанс этой осенью. TD Bank, с другой стороны, говорит о «беспрецедентной» коррекции к концу 2023 года. Дома в большом Монреале уже потеряли 9 % своей стоимости с весны, и у агентов по недвижимости сложилось впечатление, что рынок « ударился о стену». Прошло так много времени с тех пор, как стоимость домов только росла, что мы немного забыли, что лифт работает и в другом направлении. Это произошло в Канаде в 1990 — х годах, когда цены упали по всей стране, в том числе с коррекцией на 32% в Торонто, и потребовалось более десяти лет, чтобы вернуться к докризисным значениям.

Я признаю, что когда дело доходит до недвижимости, я худший человек, играющий в угадайку. Дело в том, что мой мозг был « сломан » годами, проведенными в Соединенных Штатах. В качестве корреспондента прессы я прожил в Лос-Анджелесе семь лет, с 2006 по 2013 год. Читатели старшего возраста заметят, что эти даты совпадают с тем, как лопнул пузырь на рынке жилья в США. Когда я приехал в Лос-Анджелес, все говорили о недвижимости. Цены росли в течение многих лет, и не было никаких оснований полагать, что это прекратится : иммиграция в штате была сильной, экономика развивалась хорошо, уровень безработицы был настолько низким, что побивал рекорды, и вся планета хотела приехать жить в Калифорнию. Затем процентные ставки взлетели, и пол исчез. Средняя стоимость жилья в штате упала на 40% за несколько лет.

Больше всего пострадали районы, расположенные в отдаленных пригородах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Тем не менее, ни один район не был пощажен. Рядом со мной десятки табличек « сдается в аренду » и « продается » желтели перед домами, которые теперь никого не интересовали. Со всем отчаянием-банкротствами, стрессом, разводом — которое это повлекло за собой. Такова человеческая природа : нас привлекают активы, которые становятся все более ценными. Но когда их цена снижается, они сразу перестают очаровывать. Когда я вернулся в Квебек, я ломал уши своим друзьям своими апокалиптическими предсказаниями цен на жилье. К счастью, меня никто не слушал, и время дало мне сбой : цены продолжили свой рост. Лично я перестал интересоваться ростом цен или искать причину, которая заставила бы их упасть. Кто выживет, тот увидит. Что я замечаю, так это то, что мы склонны рассматривать покупку дома или квартиры как начало и конец финансовой стратегии.

Мы оправдываем это, говоря себе, что недвижимость-это « твердое тело», она « осязаема», ее можно « потрогать и увидеть ». Удобное рассуждение, которое скрывает истинный источник нашей любви к нашим домам : потому что из года в год их цена растет. Легко любить что-то, что приобретает ценность, пока мы спим. Тем не менее, в 1990-х годах дома можно было « потрогать и увидеть». Но этого никто не хотел. Вот почему мне нравится формула, популяризированная Гартом Тернером, директором Turner Investments в Raymond James. Мистер Тернер рекомендует начинать с цифры 90 и вычитать из нее наш возраст. Результатом должен быть процент от нашего собственного капитала (то есть стоимость наших активов за вычетом стоимости наших долгов), потраченный на жилую недвижимость.

Согласно этому правилу, 25-летний мужчина должен иметь 65% своего собственного капитала в своем доме, тогда как 60-летний мужчина должен иметь 30% своего собственного капитала в своем доме. Мы накапливаем финансовые активы на протяжении всей нашей жизни, часто в пенсионном плане или RRSP, так что стоимость нашего дома больше не имеет большого значения для наших финансов, когда мы достигаем полного пенсионного возраста. Я не знаю, насколько хорошо жители Квебека применили эту формулу на практике. Но если вы думаете о покупке дома,я предлагаю вам посчитать. Вы бы спали лучше, если бы сбылись наихудшие сценарии, придуманные нашими крупными банками.

Недавно мы говорили о важности сбережений. Читатель, который не хочет, чтобы его называли, пишет : « Я копил всю свою жизнь. Сейчас на пенсии, я все еще экономлю. Все просто. Я составляю бюджет и записываю свои расходы с 15 лет. И дело в том, что сбережения-это статья бюджета. Я не экономлю на том, что осталось, но я планирую это. Также необходимо изучить наше потребление. Здесь нет маленьких сбережений. Я не отказываю себе. Это не значит лишать себя возможности различать то, что нам нужно, и то, что торговцы иллюзиями хотят нам продать. Заработанные доллары я просто хочу получить от них как можно больше».

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