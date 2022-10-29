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Новости Авторы Меган Хорхенсен Рецепты блюд из тыквы на праздничный стол к Хэллоуину
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Две тыквы! Фото Меган Хорхенсен.

Рецепты блюд из тыквы на праздничный стол к Хэллоуину

Megan Jorgensen Окт 29, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 52 Просмотров

Кухня к Хэллоуину. Блюда из тыквы, как всегда, выходят на первый план

Представляем вниманию читателей несколько рецептов с тыквой: пюре из тыквы, суп из форели и тыквы, тыквенный соус, рагу “ковбойское”. Приятного аппетита!

Пюре из тыквы

Гарниры – мучение. Хороших гарниров мало. Придумать что-то новое можно, конечно, но это такая морока. Вот и приходится ловчить – одни и те же продукты по-разному представлять народу.

Однако, есть любопытный, полезный и диетический гарнир – тыквенное пюре. Идеально подходит к любым мясным и рыбным блюдам. И, к тому же дети будут радостно его есть и нахваливать, если не забыть приготовить это блюдо к Хэллоуину. А готовится просто и быстро:

  • Берем одно яблоко, удаляем семечки, внутренности и кожицу, мелем в кашицу и смешиваем с полкило тыквенной мякоти.
  • Тушим, добавив сок одного лимончика и 3 столовые ложки воды, минут 15 под крышкой.
  • Перед окончанием процесса можно добавить немного слив и корицы.
  • Можно подсластить щепоткой сахара.

Солить не надо, хотя, соль на столе в солонке – кому хочется, пусть посолит.

Суп из форели и тыквы

Суп из американской кухни, особенно популярен на северо-западе США, где его в былые времена подавали буквально в каждом доме. Сегодня, конечно, традиции уходят, но вкусный суп не теряет былой славы. Но есть одно замечание – суп маленьким детям нельзя давать, так как в нём присутствует белое вино.

Продукты на четырех человек:

  • Четыре филе форели, примерно по 80-100 граммов каждое
  • Полкило мякоти тыквы
  • Одна луковица
  • Половина чайной ложки вустерского соуса
  • Сок одного лимона
  • Поллитра овощного бульона
  • Четыре столовые ложки сливочного масла
  • 3 столовые ложки винного укусуса
  • Две столовые ложки тыквенного масла
  • Три четверти стакана белого сухого вина
  • Стакан жидких сливок
  • Ложка крахмала
  • Щепотка муската и немножечко кайенского перца
  • Две столовые ложки рубленой петрушки
  • Соль, молотый черный перец

Готовим суп из форели с тыквой:

  1. Филе форели промываем, даем подсушиться, брызгаем обильно лимонным соком и вустерским соусом, солим, перчим
  2. Нарезаем тыкву небольшими кубиками, лук измельчаем
  3. Половину сливочного масла растапливаем в сотейнике и на нём обжариваем измельченный лук и кубики тыквы минуты две
  4. Вливаем в смесь овощной бульон и винный уксус, доводим до кипения и варим минут десять на среднем огне
  5. Заливаем суп в блендер и доводим до состояния пюре
  6. Затем вновь ставим на средний огонь и, постоянно размешивая, доливаем сливки, кайенского перца, муската (попробуйте, если соли, муската, кайенского и черного перца маловато, то добавьте)
  7. Вторую половину сливочного масла растапливаем в сковороде и заливаем аккуратно вино, которое доводим до кипения
  8. Кладём в кипящее вино форель и тушим минут пять
  9. Вводим в суп-пюре крахмал (разведенный водой), заливаем тыквенное масло, подогреваем
  10. Добавляем в суп кусочки форели и тут же разливаем по тарелкам (форель можно разложить по тарелкам и залить супом)
  11. Посыпаем суп зеленью и едим с тёплым белым хлебом

Примечание: Суп-пюре с тыквой можно подавать и отдельно, без рыбы, он вкусен сам по себе. А если под рукой нет тыквенного масла, то можно варить с тыквенными семечками, которые затем пройдут через блендер и будут незаметны.

Тыквенный соус

Очень неплохой, совершенно не резкий, скорее, оттеняющий мясо, соус. Годится к жаркому, к дичи.

Берем следующие продукты:

  • Тыква – на 750 граммов примерно
  • Бульон говяжий – половина обычного стакана (125 граммов)
  • Ликёр шерри – одна столовая ложка
  • Шампиньоны свежие (или белые грибы) – 100 граммов
  • Эстрагон или другая душистая травка
  • Уксус и сахар – по желанию, но немного (половина чайной ложки уксуса, к примеру)

Готовим соус:

  1. Тыкву режем кубиками небольшими и варим в говяжьем бульоне до превращения в густую массу, после чего заправляем шерри
  2. Добавляем грибы, порезанные на очень мелкие кусочки, и тушим на малом огне минут десять, размешивая раз в минуту, а после этого добавим эстрагона или любой другой душистой травы по вкусу
  3. Уксус или сахар (или и то, и другое) добавляем сразу после выключения огня, если хотим получить соус кисловатый или сладковатый, или кисло-сладкий.

Рагу ковбойское

Этот рецепт в упрощенном виде приведен американцем по имени Уильям Сидней Портер, который успел поработать фармацевтом, чертежником, кассиром, агентом по по продаже недвижимости… За растрату (читай – “хищение”) 850 долларов (по тем временам – годичная зарплата банковского служащего) был посажен в тюрьму на три с половиной года. А по выходе из тюрьмы и написал сборники рассказов. В одном из рассказов сборника “4 миллиона” – от численности населения Нью-Йорка на тот момент, и приведен этот рецепт. Кстати, автор больше известен под именем О.Генри, если кто не понял…

Итак, ингредиенты:

  • Сыр копченый – 150 граммов
  • Одна тыква небольших размеров или часть тыквы, примерно на килограмм
  • Одна луковица
  • Две морковки
  • Бобы – 100 граммов
  • Фасоль стручковая – 100 граммов
  • Кукуруза консервированная – 200 граммов
  • Картофель – до полкило
  • Томатная паста – две столовые ложки
  • Три столовые ложки растительного масла
  • Сливочное масло – столовая ложка с верхом
  • Острые приправы, соль и черный молотый перец – по вкусу
  • В рагу можно использовать и другие овощи, но бобы – обязательно

Готовим рагу:

  1. Все овощи крупно нарезаем и поджариваем в сливочном масле до румяности
  2. Добавляем томатное пюре и приправу
  3. Доводим рагу до кипения на среднем огне и тушим пять минут
  4. Обсыпаем рагу сыром, нарезанным кубиками
  5. Заправляем растительным маслом, солим, перчим
  6. Запекаем при температуре 190 градусов по Цельсию минут 30 – должна образоваться аппетитная золотистая корочка.
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