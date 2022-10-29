Кухня к Хэллоуину. Блюда из тыквы, как всегда, выходят на первый план
Пюре из тыквы
Гарниры – мучение. Хороших гарниров мало. Придумать что-то новое можно, конечно, но это такая морока. Вот и приходится ловчить – одни и те же продукты по-разному представлять народу.
Однако, есть любопытный, полезный и диетический гарнир – тыквенное пюре. Идеально подходит к любым мясным и рыбным блюдам. И, к тому же дети будут радостно его есть и нахваливать, если не забыть приготовить это блюдо к Хэллоуину. А готовится просто и быстро:
- Берем одно яблоко, удаляем семечки, внутренности и кожицу, мелем в кашицу и смешиваем с полкило тыквенной мякоти.
- Тушим, добавив сок одного лимончика и 3 столовые ложки воды, минут 15 под крышкой.
- Перед окончанием процесса можно добавить немного слив и корицы.
- Можно подсластить щепоткой сахара.
Солить не надо, хотя, соль на столе в солонке – кому хочется, пусть посолит.
Суп из форели и тыквы
Суп из американской кухни, особенно популярен на северо-западе США, где его в былые времена подавали буквально в каждом доме. Сегодня, конечно, традиции уходят, но вкусный суп не теряет былой славы. Но есть одно замечание – суп маленьким детям нельзя давать, так как в нём присутствует белое вино.
Продукты на четырех человек:
- Четыре филе форели, примерно по 80-100 граммов каждое
- Полкило мякоти тыквы
- Одна луковица
- Половина чайной ложки вустерского соуса
- Сок одного лимона
- Поллитра овощного бульона
- Четыре столовые ложки сливочного масла
- 3 столовые ложки винного укусуса
- Две столовые ложки тыквенного масла
- Три четверти стакана белого сухого вина
- Стакан жидких сливок
- Ложка крахмала
- Щепотка муската и немножечко кайенского перца
- Две столовые ложки рубленой петрушки
- Соль, молотый черный перец
Готовим суп из форели с тыквой:
- Филе форели промываем, даем подсушиться, брызгаем обильно лимонным соком и вустерским соусом, солим, перчим
- Нарезаем тыкву небольшими кубиками, лук измельчаем
- Половину сливочного масла растапливаем в сотейнике и на нём обжариваем измельченный лук и кубики тыквы минуты две
- Вливаем в смесь овощной бульон и винный уксус, доводим до кипения и варим минут десять на среднем огне
- Заливаем суп в блендер и доводим до состояния пюре
- Затем вновь ставим на средний огонь и, постоянно размешивая, доливаем сливки, кайенского перца, муската (попробуйте, если соли, муската, кайенского и черного перца маловато, то добавьте)
- Вторую половину сливочного масла растапливаем в сковороде и заливаем аккуратно вино, которое доводим до кипения
- Кладём в кипящее вино форель и тушим минут пять
- Вводим в суп-пюре крахмал (разведенный водой), заливаем тыквенное масло, подогреваем
- Добавляем в суп кусочки форели и тут же разливаем по тарелкам (форель можно разложить по тарелкам и залить супом)
- Посыпаем суп зеленью и едим с тёплым белым хлебом
Примечание: Суп-пюре с тыквой можно подавать и отдельно, без рыбы, он вкусен сам по себе. А если под рукой нет тыквенного масла, то можно варить с тыквенными семечками, которые затем пройдут через блендер и будут незаметны.
Тыквенный соус
Очень неплохой, совершенно не резкий, скорее, оттеняющий мясо, соус. Годится к жаркому, к дичи.
Берем следующие продукты:
- Тыква – на 750 граммов примерно
- Бульон говяжий – половина обычного стакана (125 граммов)
- Ликёр шерри – одна столовая ложка
- Шампиньоны свежие (или белые грибы) – 100 граммов
- Эстрагон или другая душистая травка
- Уксус и сахар – по желанию, но немного (половина чайной ложки уксуса, к примеру)
Готовим соус:
- Тыкву режем кубиками небольшими и варим в говяжьем бульоне до превращения в густую массу, после чего заправляем шерри
- Добавляем грибы, порезанные на очень мелкие кусочки, и тушим на малом огне минут десять, размешивая раз в минуту, а после этого добавим эстрагона или любой другой душистой травы по вкусу
- Уксус или сахар (или и то, и другое) добавляем сразу после выключения огня, если хотим получить соус кисловатый или сладковатый, или кисло-сладкий.
Рагу ковбойское
Этот рецепт в упрощенном виде приведен американцем по имени Уильям Сидней Портер, который успел поработать фармацевтом, чертежником, кассиром, агентом по по продаже недвижимости… За растрату (читай – “хищение”) 850 долларов (по тем временам – годичная зарплата банковского служащего) был посажен в тюрьму на три с половиной года. А по выходе из тюрьмы и написал сборники рассказов. В одном из рассказов сборника “4 миллиона” – от численности населения Нью-Йорка на тот момент, и приведен этот рецепт. Кстати, автор больше известен под именем О.Генри, если кто не понял…
Итак, ингредиенты:
- Сыр копченый – 150 граммов
- Одна тыква небольших размеров или часть тыквы, примерно на килограмм
- Одна луковица
- Две морковки
- Бобы – 100 граммов
- Фасоль стручковая – 100 граммов
- Кукуруза консервированная – 200 граммов
- Картофель – до полкило
- Томатная паста – две столовые ложки
- Три столовые ложки растительного масла
- Сливочное масло – столовая ложка с верхом
- Острые приправы, соль и черный молотый перец – по вкусу
- В рагу можно использовать и другие овощи, но бобы – обязательно
Готовим рагу:
- Все овощи крупно нарезаем и поджариваем в сливочном масле до румяности
- Добавляем томатное пюре и приправу
- Доводим рагу до кипения на среднем огне и тушим пять минут
- Обсыпаем рагу сыром, нарезанным кубиками
- Заправляем растительным маслом, солим, перчим
- Запекаем при температуре 190 градусов по Цельсию минут 30 – должна образоваться аппетитная золотистая корочка.