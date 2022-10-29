Кухня к Хэллоуину. Блюда из тыквы, как всегда, выходят на первый план

Представляем вниманию читателей несколько рецептов с тыквой: пюре из тыквы, суп из форели и тыквы, тыквенный соус, рагу “ковбойское”. Приятного аппетита!

Пюре из тыквы

Гарниры – мучение. Хороших гарниров мало. Придумать что-то новое можно, конечно, но это такая морока. Вот и приходится ловчить – одни и те же продукты по-разному представлять народу.

Однако, есть любопытный, полезный и диетический гарнир – тыквенное пюре. Идеально подходит к любым мясным и рыбным блюдам. И, к тому же дети будут радостно его есть и нахваливать, если не забыть приготовить это блюдо к Хэллоуину. А готовится просто и быстро:

Берем одно яблоко, удаляем семечки, внутренности и кожицу, мелем в кашицу и смешиваем с полкило тыквенной мякоти.

Тушим, добавив сок одного лимончика и 3 столовые ложки воды, минут 15 под крышкой.

Перед окончанием процесса можно добавить немного слив и корицы.

Можно подсластить щепоткой сахара.

Солить не надо, хотя, соль на столе в солонке – кому хочется, пусть посолит.

Суп из форели и тыквы

Суп из американской кухни, особенно популярен на северо-западе США, где его в былые времена подавали буквально в каждом доме. Сегодня, конечно, традиции уходят, но вкусный суп не теряет былой славы. Но есть одно замечание – суп маленьким детям нельзя давать, так как в нём присутствует белое вино.

Продукты на четырех человек:

Четыре филе форели, примерно по 80-100 граммов каждое

Полкило мякоти тыквы

Одна луковица

Половина чайной ложки вустерского соуса

Сок одного лимона

Поллитра овощного бульона

Четыре столовые ложки сливочного масла

3 столовые ложки винного укусуса

Две столовые ложки тыквенного масла

Три четверти стакана белого сухого вина

Стакан жидких сливок

Ложка крахмала

Щепотка муската и немножечко кайенского перца

Две столовые ложки рубленой петрушки

Соль, молотый черный перец

Готовим суп из форели с тыквой:

Филе форели промываем, даем подсушиться, брызгаем обильно лимонным соком и вустерским соусом, солим, перчим Нарезаем тыкву небольшими кубиками, лук измельчаем Половину сливочного масла растапливаем в сотейнике и на нём обжариваем измельченный лук и кубики тыквы минуты две Вливаем в смесь овощной бульон и винный уксус, доводим до кипения и варим минут десять на среднем огне Заливаем суп в блендер и доводим до состояния пюре Затем вновь ставим на средний огонь и, постоянно размешивая, доливаем сливки, кайенского перца, муската (попробуйте, если соли, муската, кайенского и черного перца маловато, то добавьте) Вторую половину сливочного масла растапливаем в сковороде и заливаем аккуратно вино, которое доводим до кипения Кладём в кипящее вино форель и тушим минут пять Вводим в суп-пюре крахмал (разведенный водой), заливаем тыквенное масло, подогреваем Добавляем в суп кусочки форели и тут же разливаем по тарелкам (форель можно разложить по тарелкам и залить супом) Посыпаем суп зеленью и едим с тёплым белым хлебом

Примечание: Суп-пюре с тыквой можно подавать и отдельно, без рыбы, он вкусен сам по себе. А если под рукой нет тыквенного масла, то можно варить с тыквенными семечками, которые затем пройдут через блендер и будут незаметны.

Тыквенный соус

Очень неплохой, совершенно не резкий, скорее, оттеняющий мясо, соус. Годится к жаркому, к дичи.

Берем следующие продукты:

Тыква – на 750 граммов примерно

Бульон говяжий – половина обычного стакана (125 граммов)

Ликёр шерри – одна столовая ложка

Шампиньоны свежие (или белые грибы) – 100 граммов

Эстрагон или другая душистая травка

Уксус и сахар – по желанию, но немного (половина чайной ложки уксуса, к примеру)

Готовим соус:

Тыкву режем кубиками небольшими и варим в говяжьем бульоне до превращения в густую массу, после чего заправляем шерри Добавляем грибы, порезанные на очень мелкие кусочки, и тушим на малом огне минут десять, размешивая раз в минуту, а после этого добавим эстрагона или любой другой душистой травы по вкусу Уксус или сахар (или и то, и другое) добавляем сразу после выключения огня, если хотим получить соус кисловатый или сладковатый, или кисло-сладкий.

Рагу ковбойское

Этот рецепт в упрощенном виде приведен американцем по имени Уильям Сидней Портер, который успел поработать фармацевтом, чертежником, кассиром, агентом по по продаже недвижимости… За растрату (читай – “хищение”) 850 долларов (по тем временам – годичная зарплата банковского служащего) был посажен в тюрьму на три с половиной года. А по выходе из тюрьмы и написал сборники рассказов. В одном из рассказов сборника “4 миллиона” – от численности населения Нью-Йорка на тот момент, и приведен этот рецепт. Кстати, автор больше известен под именем О.Генри, если кто не понял…

Итак, ингредиенты:

Сыр копченый – 150 граммов

Одна тыква небольших размеров или часть тыквы, примерно на килограмм

Одна луковица

Две морковки

Бобы – 100 граммов

Фасоль стручковая – 100 граммов

Кукуруза консервированная – 200 граммов

Картофель – до полкило

Томатная паста – две столовые ложки

Три столовые ложки растительного масла

Сливочное масло – столовая ложка с верхом

Острые приправы, соль и черный молотый перец – по вкусу

В рагу можно использовать и другие овощи, но бобы – обязательно

Готовим рагу:

Все овощи крупно нарезаем и поджариваем в сливочном масле до румяности Добавляем томатное пюре и приправу Доводим рагу до кипения на среднем огне и тушим пять минут Обсыпаем рагу сыром, нарезанным кубиками Заправляем растительным маслом, солим, перчим Запекаем при температуре 190 градусов по Цельсию минут 30 – должна образоваться аппетитная золотистая корочка.