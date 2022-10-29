Очередные факты из всемирной истории – для любознательных и для тех, кто хочет показать, какой он умный!

Очередной выпуск коллекции не самых изветных, но любопытных и интересных фактов из истории человечества и мира.

Канадские супруги Анна Свон и Мартин Бейтс были самой высокой супружеской парой в мире. Действительно, в 1871 году, в день свадьбы, рост невесты составил 227 сантиметров, а рост жениха – 220 сантиметров.

*

Доктор исторических наук Герасимов не верил, что Иван Грозный неистово молился, как считают многие историки. Свой вывод Герасимов сделал на основании изучения скелета царя – нет характерных для постоянной молитвенной позы особенностей в расположении костей.

*

Джонатан Свифт описал учёных, которые исследуют вопросы получения солнечного света из огурцов.

*

Поэт Гаврила Романович Державин придумал слово «тихогром» для обозначения «фортепиано». Это слово он использовал в стихотворении “Евгению. Жизнь Званская”.

*

В книге Волшебник страны Оз все центральные образы олицетворяют социальные классы. Пугало (в русском перевод – Страшила) олицетворяет крестьянство, Железные Дровосек – рабочий класс, Лев – Вооруженные силы. Вместе с Дороти (в русском варианте Элли), которая представляет интеллигенцию, объединяющую народ, все элементы общества составляют непобедимую силу.

*

Началом конца СССР с официальной точки зрения следует считать 29 июля 1989 года. В этот день в Москве было избрано бюро Межрегиональной депутатской группы, которое и стало руководить деятельностью этой знаменитой политической группы. В бюро вошли на правах сопредседателей Андрей Дмитриевич Сахаров, Борис Николаевич Ельцин, Юрий Афанасьев, академик Виктор Пальм и Гавриил Попов.

*

Веймарская республика называется так потому, что 30 июля 1919 года Национальное собрание Германии, заседавшее в городе Веймар, приняло конституцию, в которой было записано, что Германия является демократической, парламентской, федеративной республикой.

*

Синяя птица живёт в горных районах Азии – в Гималаях и Южной Азии. А после выхода пьесы Мориса Метерлинка (1862-1949), бельгийского драматурга и писателя, это название стало символичным. Метерлинк получил Нобелевскую премию по литературе в 1911 году.

*

Известный русский фразеологизм «загнать за Можай», сегодня уже устаревший, пошел от сражения августа 1612 года между русскими ополченцами Минина и Пожарского с поляками гетмана Ходкевича. Поляки бой проиграли, отступили от Москвы, затем отступление превратилось в бегство до Можайска, и именно этот факт был увековечен во фразе.

*

Михаил Сперанский получил свою фамилию не просто так. Его родственник Матвей Богословский, покровительствовавший мальчику, дал ему эту фамилию при зачислении во Владимирскую Семинарию. А родился Михаил в семье бедного сельского священника.