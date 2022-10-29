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Общество Дети, семья Ребенок пропал без вести: автомобиль упал в реку Миль-Иль

Ребенок пропал без вести: автомобиль упал в реку Миль-Иль

Olga Fedak Окт 29, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 20 Просмотров

К сожалению, шансов на успех спасательной операции немного.

Полиция Лаваля и водолазы из провинциальной полиции ищут маленького ребенка, который пропал без вести в Ривьер-де-Миль-Иль после того, как автомобиль его семьи погрузился в воду вечером в пятницу.

Мать ребенка, которая была за рулем автомобиля, и еще один маленький ребенок были спасены из воды вечером в пятницу. До глубокой ночи полиция Лаваля искала пропавшего ребенка, но из-за плохой видимости поиски пришлось остановить.

Полиция возобновила работу с рассветом, а в 7-30 к ним присоединись водолазы.

Пока не известно, как автомобиль упал в воду. Семья ехала по улице Ле-Эрабль рядом с улицей Сен-Антуан в районе Лаваль-сюр-ле-Лак. место происшествия находится недалеко от порогов Гранд Мулен.

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