Президент США нашел главную причину роста цен на продукты питания

Основной движущей силой роста цен на продукты питания в США является не повышение цен на такие продукты, как говядина или яйца, а повышение стоимости упакованных товаров, заявил президент США Джо Байден 27 октября на телеканале NewsNation.

Основной движущей силой роста цен на продукты питания в США является не повышение цен на такие продукты, как говядина или яйца, а повышение стоимости упакованных товаров, заявил президент США Джо Байден 27 октября на телеканале NewsNation.

Байден сказал, что его сообщение людям о ценах на продукты и газ состоит в том, что «мы их снижаем. Я сказал тебе, что приведу их вниз. Мы снижаем их». На самом деле, согласно официальным отчетам минторга США, цены на продукты питания в США растут.

Байден продолжил: «И, кстати, о ценах на продукты питания: основной драйвер цен на продукты питания — это не цены на говядину и яйца и т. д., хотя они выросли. Это упакованные товары, упакованные товары. Вы увидите, что люди не покупают отруби с изюмом Kellogg, вы увидите, как они покупают другие отруби с изюмом, которые будут на доллар дешевле».

Напомним, в июне 2022 года средние цены на бензин в США превысили $5 за галлон, рекорды также установила стоимость солярки, что повлекло за собой увеличение стоимости всех поступающих в магазины товаров.

Однако в полной мере этот скачок цен на горючее сказался на стоимости еды, когда на полки магазинов начала поступать сельхоз продукция нового урожая, поскольку рекордно высокая стоимость солярки в момент посевной резко взвинтила расходы фермеров, которые будут переложены на конечного потребителя.

А рекордная стоимость горючего в США связана с политикой администрации президента Байдена, не дававшей разрешений на бурение новых скважин и прекратившей строительство нефтепровода из Канады.