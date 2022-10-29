Мемуары принца Гарри выйдут в январе 2023 года

Мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, будут выпущены в январе 2023 года, 27 октября передает GB News.

Мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, будут выпущены в январе 2023 года, 27 октября передает GB News.

Книга Гарри называется «Запасной» (англ. Spare), и будет выпущена во всем мире 10 января.

Ожидалось, что он появится на книжных полках этой осенью, но ходили слухи, что дата была перенесена в знак уважения к смерти королевы. Кроме того, сообщалось, что автор внес изменения в книгу и удалил потенциально опасные фрагменты.

Мемуары будут опубликованы издательством Penguin Random House. В пресс-релизе издательства говорится, что мемуары принца Гарри «сразу возвращают читателей к одному из самых жгучих образов XX-го века: два мальчика, два принца, идущие за гробом своей матери, в то время как мир смотрел на это в печали — и в ужасе».

Представитель короля Великобритании отказался от комментариев.

Когда в 2021 году было впервые объявлено о сделке по публикации мемуаров, Гарри сказал о книге: «Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал».