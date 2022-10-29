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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Три года ожидания ПМЖ после номинации или почему провинции требуют расширения автономности по принятию решений по ПМЖ.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Три года ожидания ПМЖ после номинации или почему провинции требуют расширения автономности по принятию решений по ПМЖ.

Svitlana Matviyenko Окт 28, 2022 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 73 Просмотров


Гигантскими шагами по всему интернет-пространству летают тысячи и тысячи видео о том, как быстро могут украинцы получить ПМЖ в некоторых провинциях. Горе-специалисты блогеры, чтобы поднять просмотр своих видео, клятвенно заверяют приезжающих соотечественников, что в течение 6 месяцев можно, и даже очень легко, получить ПМЖ в Канаде, спекулируя провинциями Манитоба, Саскачеван, Новой Шотландией, сельскими территориями и так далее по списку.

Что же происходит на самом деле?

Очень многие путают номинацию от провинции и получение ПМЖ от федеральных властей. В то время как получить номинацию от провинции можно достаточно быстро (обычно это занимает от недели до пары месяцев), вам нужно будет потом подать на федеральный этап, имея уже сертификат о номинации. Федеральный этап длится 2-3 года и к сожалению не имеет тенденции сокращать сроки одобрения номинантов на ПМЖ. Все эти 2-3 года, аппликант обязан оставаться в провинции, которая его номинировала, а также продолжать там работать, иногда на того же работодателя. В случае выезда из провинции, или прекращения работы, ваша номинация может быть аннулирована и соответственно пакет на ПМЖ тоже. К тому же есть определенная квота на количество людей, которые могут быть номинированы провинциями. Она отличается от провинции к провинции и сильно ограничивает провинциальную автономность в принятии решений.

Месяц назад провинции Онтарио, Саскачеван, Альберта и Манитоба отправили открытое обращение к Министру иммиграции с просьбой расширить их полномочия в области иммиграции и дать им возможность выбирать намного больше аппликантов, то есть существенно повысить установленные квоты на провинцию, а также СОКРАТИТЬ срок рассмотрения федерального этапа после номинации.
Провинции аргументируют, что наличие квот существенно снижает возможность восполнить утрату рабочей силы, в которой так нуждаются провинциальные власти в после пандемический период. Еще одним аргументом являются большой срок рассмотрения федерального этапа – от 25 месяцев и более. Провинции говорят, что такие сроки отпугивают потенциальных номинантов, а также ограничивают свободу выбора внутри провинции. Многие хотели бы пойти учится или открыть свой бизнес, в то время как для поддержания номинации, пока рассматривается пакет на ПМЖ, нужно соответствовать первоначальным условиям отбора.

Надеюсь, что нашим провинциям дадут больше полномочий, а также сократят сроки рассмотрения федерального этапа на ПМЖ.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T: 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com
T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com

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