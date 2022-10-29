Иммиграция с Александрой Мельниковой. Три года ожидания ПМЖ после номинации или почему провинции требуют расширения автономности по принятию решений по ПМЖ.



Гигантскими шагами по всему интернет-пространству летают тысячи и тысячи видео о том, как быстро могут украинцы получить ПМЖ в некоторых провинциях. Горе-специалисты блогеры, чтобы поднять просмотр своих видео, клятвенно заверяют приезжающих соотечественников, что в течение 6 месяцев можно, и даже очень легко, получить ПМЖ в Канаде, спекулируя провинциями Манитоба, Саскачеван, Новой Шотландией, сельскими территориями и так далее по списку.

Что же происходит на самом деле?

Очень многие путают номинацию от провинции и получение ПМЖ от федеральных властей. В то время как получить номинацию от провинции можно достаточно быстро (обычно это занимает от недели до пары месяцев), вам нужно будет потом подать на федеральный этап, имея уже сертификат о номинации. Федеральный этап длится 2-3 года и к сожалению не имеет тенденции сокращать сроки одобрения номинантов на ПМЖ. Все эти 2-3 года, аппликант обязан оставаться в провинции, которая его номинировала, а также продолжать там работать, иногда на того же работодателя. В случае выезда из провинции, или прекращения работы, ваша номинация может быть аннулирована и соответственно пакет на ПМЖ тоже. К тому же есть определенная квота на количество людей, которые могут быть номинированы провинциями. Она отличается от провинции к провинции и сильно ограничивает провинциальную автономность в принятии решений.

Месяц назад провинции Онтарио, Саскачеван, Альберта и Манитоба отправили открытое обращение к Министру иммиграции с просьбой расширить их полномочия в области иммиграции и дать им возможность выбирать намного больше аппликантов, то есть существенно повысить установленные квоты на провинцию, а также СОКРАТИТЬ срок рассмотрения федерального этапа после номинации.

Провинции аргументируют, что наличие квот существенно снижает возможность восполнить утрату рабочей силы, в которой так нуждаются провинциальные власти в после пандемический период. Еще одним аргументом являются большой срок рассмотрения федерального этапа – от 25 месяцев и более. Провинции говорят, что такие сроки отпугивают потенциальных номинантов, а также ограничивают свободу выбора внутри провинции. Многие хотели бы пойти учится или открыть свой бизнес, в то время как для поддержания номинации, пока рассматривается пакет на ПМЖ, нужно соответствовать первоначальным условиям отбора.

Надеюсь, что нашим провинциям дадут больше полномочий, а также сократят сроки рассмотрения федерального этапа на ПМЖ.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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