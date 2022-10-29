Канадка-долгожительница мечтает получить на 110-летие 110 поздравительных открыток

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Беатрис Дженсен, жительница Нью-Уотерфорда, Нова Скотия, 3 ноября отмечает свое 110-летние.

Она проживает в доме престарелых Maple Mill Manor, и сотрудники готовят для нее отличную вечеринку.

В то же время 15-летний Нейт Бун, ученик 10-го класса Сиднейской академии (подумать только, у них почти век разницы), изучает сверхдолгожителей. Парень организовал кампанию по сбору открыток для именинницы.

Если вы хотите подарить Беатрис кусочек праздника, вы можете отправить открытку по адресу:

BEATRICE JENSEN

121 MACLELLAN DRIVE

LINGAN, N.S.

B1H 5G6

Немного интересных фактов о Беатрис

Чтобы представить, как много лет Дженсен, подумайте о том, что она родился в том же году, когда затонул Титаник.

Когда в 1969 году произошла высадка на Луну, ей было уже 56 лет.

Она пережила пандемию испанского гриппа и была достаточно взрослой, чтобы запомнить ее. Конечно, она также пережила и канадский вариант COVID-19.

Дженсен родилась в Ньюфаундленде 3 ноября 1912 года. Она переехала в Нью-Уотерфорд более 80 лет назад, когда ее будущий муж устроился на работу в угольные шахты.

За свою длинную жизнь у нее родилось двое детей, пятеро внуков, 12 правнуков и два праправнука