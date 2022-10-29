Канадка-долгожительница мечтает получить на 110-летие 110 поздравительных открыток

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Беатрис Дженсен, жительница Нью-Уотерфорда, Нова Скотия, 3 ноября отмечает свое 110-летние.
Она проживает в доме престарелых Maple Mill Manor, и сотрудники готовят для нее отличную вечеринку.
В то же время 15-летний Нейт Бун, ученик 10-го класса Сиднейской академии (подумать только, у них почти век разницы), изучает сверхдолгожителей. Парень организовал кампанию по сбору открыток для именинницы.
Если вы хотите подарить Беатрис кусочек праздника, вы можете отправить открытку по адресу:
BEATRICE JENSEN
121 MACLELLAN DRIVE
LINGAN, N.S.
B1H 5G6
Немного интересных фактов о Беатрис
Чтобы представить, как много лет Дженсен, подумайте о том, что она родился в том же году, когда затонул Титаник.
Когда в 1969 году произошла высадка на Луну, ей было уже 56 лет.
Она пережила пандемию испанского гриппа и была достаточно взрослой, чтобы запомнить ее. Конечно, она также пережила и канадский вариант COVID-19.
Дженсен родилась в Ньюфаундленде 3 ноября 1912 года. Она переехала в Нью-Уотерфорд более 80 лет назад, когда ее будущий муж устроился на работу в угольные шахты.
За свою длинную жизнь у нее родилось двое детей, пятеро внуков, 12 правнуков и два праправнука