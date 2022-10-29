Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Дети, семья Канадка-долгожительница мечтает получить на 110-летие 110 поздравительных открыток

Канадка-долгожительница мечтает получить на 110-летие 110 поздравительных открыток

Olga Fedak Окт 28, 2022 Дети, семья, Новости Канады, Общество, Это интересно Оставить комментарий 53 Просмотров

Читайте также о 102-летней бабушке, которая отлично себя чувствует.

Беатрис Дженсен, жительница Нью-Уотерфорда, Нова Скотия, 3 ноября отмечает свое 110-летние.

Она проживает в доме престарелых Maple Mill Manor, и сотрудники готовят для нее отличную вечеринку.

В то же время 15-летний Нейт Бун, ученик 10-го класса Сиднейской академии (подумать только, у них почти век разницы), изучает сверхдолгожителей. Парень организовал кампанию по сбору открыток для именинницы.

Если вы хотите подарить Беатрис кусочек праздника, вы можете отправить открытку по адресу:

BEATRICE JENSEN
121 MACLELLAN DRIVE
LINGAN, N.S.
B1H 5G6

Немного интересных фактов о Беатрис

Чтобы представить, как много лет Дженсен, подумайте о том, что она родился в том же году, когда затонул Титаник.

Когда в 1969 году произошла высадка на Луну, ей было уже 56 лет.

Она пережила пандемию испанского гриппа и была достаточно взрослой, чтобы запомнить ее. Конечно, она также пережила и канадский вариант COVID-19.

Дженсен родилась в Ньюфаундленде 3 ноября 1912 года. Она переехала в Нью-Уотерфорд более 80 лет назад, когда ее будущий муж устроился на работу в угольные шахты.

За свою длинную жизнь у нее родилось двое детей, пятеро внуков, 12 правнуков и два праправнука

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal