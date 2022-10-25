Жительнице Шикутими всего 102 года. Дважды в неделю она занимается спортом, а по средам играет в карты!

Долгожительница поставила перед собой цель – дожить до 105 лет. Пусть доживёт и пусть поставит после этого очередную цель!

Мадам Стелла Гобей (Stella Gobeil), жительница Шикутими, города в районе Сагне, несмотря на почтенный возраст — ей исполнилось 102 года в сентябре, – отказывается переезжать в дом престарелых, потому что прекрасно управляется с хозяйством сама. Она живёт в собственной квартире, занимается уборкой сама, ходит в магазин за продуктами, готовит себе еду, стирает, ухаживает за растениями.

Правда, её навещает медсестра, которая помогает следить за здоровьем, но госпожа Гобей и сама прекрасно справляется.

Секрет долголетия? У неё ответа на этот вопрос нет. Мадам Гобей ест те продукты, которые ей нравятся, иногда пьёт кофе, смотрит телевизор, гуляет каждый день, общаясь с соседями. Живёт нормальной жизнью, одним словом. Дважды в неделю она посещает муниципальный культурный центр и спортивный центр для пожилых людей, где играет в кегли и другие игры, занимается зарядкой под присмотром профессионалов, а раз в неделю, по средам, играет с друзьями в карты.

Женщина перестала водить автомобиль год назад, в возрасте 101 года, потому что, как она поясняет – «что-то зрение стало отказывать, могла устроить аварию, так что решила бросить это дело.» Недавно она оступилась и упала, повредив ногу, но уже инцидент остался позади.

И нет, в дом престарелых она пока ни ногой – «у себя дома я могу есть, что хочу и когда хочу, я могу заниматься тем, чем хочу, ложиться спать, когда хочу, и мне никто не мешает».

Пока Стелла Гобей поставила перед собой цель дожить до ста пяти лет. По её словам, первоначальная цель была достичь 90 лет, затем планка поднялась до 100 лет, затем до 102 лет, а теперь, когда цель достигнута, она замахнулась на следующий этап — 105 лет. «Доживу? Или нет? Не знаю. Но я постараюсь выполнить задуманное. А если не получится, ну, что ж… Я прожила прекрасную жизнь, я никогда не злилась на окружаюших, я старалась избегать ссор. И я не собираюсь менять свой образ жизни, поздновато для этого», смеётся Стелла.