Первая в мире вакцина для пчёл, разработанная австрийскими учёными

В Австрии разработана первая в мире вакцина для пчёл, которые в последние годы страдают от многочисленных болезней.

Впервые в истории разработана вакцина, призванная помочь пчёлам справиться со смертельными болезнями…

О роли пчёл в поддержании баланса природной среды и в продовольственной цепочке известно всем. Так же, как всем известна необходимость оказывать пчёлам всевозможную помощь в борьбе за выживание на нашей многострадальной планете.

К сожалению, вот уже десятки лет численность пчёл сокращается, что, в свою очередь, сказывается на сокращении растений и всевозможных представителей животного мира, зависящих от пчёл. Уменьшение количества пчёл на Земле вызвано разными факторами, среди которых широкое распространение пестицидов и вступление планеты в цикл глобального потепления, что сказывается на поголовье производителей мёда, которые болеют всё чаще, меняют свои привычки, и регулярно вымирают целыми ульями.

Но учёные из Университета Karl-Franzens, расположенного в австрийском городе Граз, объявили об успешном завершении работ по созданию вакцины для пчёл, которая создаёт иммунитет от нескольких видов пчелиных инфекций, известных под общим названием American Foulbrood (AFB). Этот комплекс болезней приводит к бесплодию и, как следствие, к вымиранию пчёл.

Первая вакцина для насекомых не только создаёт иммунитет у пчёл, которые её получили, но делает невосприимчивыми к болезни и их потомство.

Прививка делается только матке улья, путем кормления её продуктами с лекарством, после чего за короткое время весь улей иммунизируется. Когда пчёлы из этого улья создают новые колонии, иммунные качества передаются и новому улью, и таким образом за пару лет учёные ожидают, что практически все пчёлы больше не будут болеть AFB, этим самым опасным и смертельным недугом у пчёл. Таким образом, биологи надеются спасти пчёл и улучшить прозводство мёда, воска, пыльцы и других элементов, которые широко используются в современной экономике.

Антиваксеров среди пчёл пока не замечено (если, конечно, власти не скрывают реальность).