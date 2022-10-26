Foster + Partners построили самую высокую башню в ЕС

Здание получило сертификат BREEAM Outstanding и WELL Gold, отчасти благодаря фасадам с тройным остеклением.

Компания Foster + Partners завершила строительство башни Варсо в Варшаве, которая теперь является самым высоким зданием в Европейском Союзе. Об этом 25 октября пишет портал Designboom.

Небоскреб является неотъемлемым дополнением к Varso Place, застройке HB Reavis, и возвышается над польской столицей на рекордную высоту 310 метров.

Грант Брукер, глава студии Foster + Partners, комментирует: «Мы так гордимся тем, что являемся частью этой разработки. Наш клиент HB Reavis был фантастическим сторонником проекта на протяжении всего проекта, а наши местные сотрудники из Epstein и Buro Happold неустанно работали вместе с нами».

Площадь, огороженная стеклянным экраном, становится «социальным сердцем» проекта и оживает благодаря высоким деревьям и скамейкам. Эта «городская комната» образует точку бесперебойной связи между людьми, работающими в офисах, которые могут использовать ее для посиделок во время перерывов, и общественностью.

Общественная зона продолжается на вершине башни, куда можно попасть прямо с земли с помощью двух панорамных лифтов, со смотровой площадкой на пятьдесят третьем уровне.

Офисы обслуживаются двумя рядами двухэтажных лифтов большой вместимости, каждый вагон которых обслуживает одновременно два этажа. Благодаря новым офисным помещениям площадью 70 000 квадратных метров в башне установлены крупнопролетные плиты перекрытия высотой три метра для офисов открытой планировки.

Здание получило сертификат BREEAM Outstanding и WELL Gold, отчасти благодаря фасадам с тройным остеклением.