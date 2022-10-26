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Новости Социальные роботы могут помочь в лечении заикания
Фото: https://mentamore.com/

Социальные роботы могут помочь в лечении заикания

Виктория Христова Окт 26, 2022 Новости, Новости Канады, Общество Комментарии к записи Социальные роботы могут помочь в лечении заикания отключены 36 Просмотров

Исследования эффективности использования роботов для лечения заикания будут продолжаться. Пока есть доказательства их эффективного использования в лечении детей с аутизмом.

Журнал Paladyn Journal of Behavioral Robotics опубликовал статью, в которой описывается исследование, проведенное учеными из Университета Альберты в Канаде. Эксперты считают, что социальные роботы, созданные для общения и взаимодействия с людьми, могут помочь в лечении заикания.

Исследователи говорят, что преимуществом роботов по сравнению с искусственным интеллектом является наличие физического тела. Предполагается, что они смогут оказать существенную помощь в условиях клиники.

“Заикание в дальнейшем может привести к снижению самооценки, негативным эмоциям, которые испытывает человек, а это приводит к беспокойству по поводу участия в речевом общении. Терапия заикания оказывает огромное влияние на самооценку человека, поэтому важно искать способы ее повышения. Социальные роботы более интерактивны, чем планшеты, и могут сделать терапию более увлекательной”, – говорят ученые.

Социальные роботы способны адаптироваться к потребностям каждого отдельного пациента. Они программируются и могут легко справляться с монотонными, повторяющимися задачами. Все это должно освободить время медицинского персонала для более творческой работы.

Исследования эффективности использования роботов для лечения заикания будут продолжаться. Пока есть доказательства их эффективного использования в лечении детей с аутизмом.

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