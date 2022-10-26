Покупка жилья: обещание есть обещание!

Вы собираетесь купить дом, но сомневаетесь? Защитите свое предложение о покупке, в противном случае вам может дорого обойтись изменение своего мнения или отказ от него без уважительной причины.

Вы собираетесь купить дом, но сомневаетесь? Защитите свое предложение о покупке, в противном случае вам может дорого обойтись изменение своего мнения или отказ от него без уважительной причины. Есть несколько факторов, которые могут остановить ваш импульс : даже самые безрассудные боятся повышения процентных ставок и угрозы рецессии. Нотариальная палата Квебека отмечает, что отказов немного больше, чем обычно. “Покупатели могут опасаться, что в конечном итоге они получат недвижимость, стоимость которой при перепродаже может снизиться», – говорит нотариус Лорена Лопес.

Дело в том, что некоторые операции по купле-продаже недвижимости теперь оказываются менее привлекательными, поскольку охлаждение рынка существенно снижает прибыль от быстрой перепродажи. Количество зарегистрированных продаж жилья в Квебеке в августе 2022 года упало почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам миссис Лопес, ситуация изменилась за последний год. “Иногда мы видели продавцов, которые после формального принятия предложения о покупке отказывались от него, потому что получали более щедрое предложение. Это уже не так».

С момента принятия Продавцом “обещание о покупке не может быть отменено в одностороннем порядке”. И она безотзывна до истечения срока, предоставленного продавцу для принятия решения. Сомневающемуся покупателю здесь предоставляется небольшая свобода действий, от нескольких минут до нескольких часов, поскольку Гражданский кодекс предусматривает, что «отзыв, полученный адресатом до предложения, делает его недействительным».

Независимо от того, происходит ли ваша сделка через брокера или нет, официальное обещание о покупке должно содержать определенные требования, призванные защитить вас от всех предсказуемых случайностей. Гарантия ипотечного кредита, осмотр, выдача недавнего сертификата местоположения-вот лишь некоторые из условий, которые необходимо подтвердить. “Опытный покупатель, который воспользовался всеми условиями, может легко отказаться, если какое-либо из них не было соблюдено», – настаивает г-жа Лопес. В противном случае, если продавец удовлетворен предложением и выполнил все требования покупателя, и последний может взять кредит, сделка должна быть заключена в присутствии нотариуса.

Что, если тем временем покупатель узнает, например, что желанный дом находится в районе, зонирование которого скоро будет изменено? «Это новый факт, это уже не тот дом! утверждает Елена Мария Семенеску, нотариус компании DuProprio. В соответствии с Гражданским кодексом продавец должен поручиться перед покупателем за любое нарушение ограничений публичного права». Проще говоря, если эта информация не была указана в «заявлении продавца», покупатель имеет право отказаться от нее. «Мы не можем навязать покупателю новую ситуацию, которая, если бы они были проинформированы об этом ранее, отговорила бы их от покупки недвижимости», – добавляет г-жа Семенеску.

“Покупатели не всегда оценивают серьезность подписания предложения о покупке”, – разочарована Лорена Лопес. Это нарушение контракта с последствиями для продавцов и, при необходимости, брокеров» Продавец, который считает себя пострадавшим от отказа покупателя, может подать иск в суд и получить возмещение убытков, например, утверждая, что расторжение сделки привело к потере денег продавцом. «Но он должен доказать, что ему причинен вред, что другая сторона действовала недобросовестно», – подчеркивает Елена Мария Семенеску, помощник юриста DuProprio.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы