Суд приказал Нью-Йорку восстановить на работе уволенных из-за вакцинации

Верховный суд Нью-Йорка постановил, что город Нью-Йорк должен восстановить на работе всех сотрудников, уволенных из-за их статуса вакцинации, сообщает 25 октября сайт The Post Millenial.

Верховный суд Нью-Йорка постановил, что город Нью-Йорк должен восстановить на работе всех сотрудников, уволенных из-за их статуса вакцинации, сообщает 25 октября сайт The Post Millenial.

В постановлении суда также указано, что уволенным должна быть выплачена задолженность по зарплате за все время незаконного увольнения.

Иск был подан против города Нью-Йорка, департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка, департамента санитарии Нью-Йорка, комиссара департамента здравоохранения и психической гигиены Дэвида Чокши и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

«Хотя вакцинацию следует поощрять, государственных служащих не следовало увольнять за их несоблюдение», — заявил суд.

Заявители иска — бывшие сотрудники департамента санитарии, уволенные со своих должностей в феврале 2022 года.

Заявители утверждали, что исполнительный указ Адамса № 62, который предусматривал исключения для спортсменов и артистов, «сделал предписание о вакцинации государственных служащих произвольным, капризным или неконституционным».

Что касается этого приказа, суд заявил: «В протоколе нет ничего, что подтверждало бы рациональность сохранения предписания на вакцинацию для государственных служащих при освобождении от этого требования сотрудников частного сектора или создания исключения для определенных профессий, таких как спортсмены, художники и исполнители».

Суд также заявил, что «вакцинация не предотвращает заражение или передачу COVID-19. На момент принятия этого решения руководящие принципы CDC в отношении карантина и изоляции одинаковы для вакцинированных и непривитых людей».

«В ходе пандемии мы узнали, что вакцина против Covid-19 не является абсолютной. Прорывные случаи случаются даже у тех, кто был вакцинирован и ревакцинирован. Президент Джозеф Байден заявил, что пандемия закончилась. Нью-Йорк отменил чрезвычайное положение в связи с Covid-19 более месяца назад», — говорится в решении суда.