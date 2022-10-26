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Общество Криминал И снова убийство в Лавале. И снова мафия
Armeni
Сожжённый автомобиль, из которого был убит Армени. Фото Радио Канада.

И снова убийство в Лавале. И снова мафия

Megan Jorgensen Окт 26, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 48 Просмотров

В Лавале застрелен известный наркодилер. Типичная разборка между мафиози

Очередной главарь преступного мира, представителей калабрийской мафии, застрелен в Лавале.

Лаваль — город спокойный. Но не всегда. На сей раз убит известный наркодилер, который, судя по слухам, держал примерно 10% всей торговли наркотиками в Канаде.

Некий Винчензо Армени (Vincenzo Armeni) был застрелен на автостоянке у шоссе 440. Он был обстрелян из проезжающей мимо машины, и несколько пуль попали ему в грудь и в живот. Покойник неоднократно привлекался к суду. В 2007 году он был приговорён к 19 годам заключения за торговлю кокаином. В тот раз у него было конфисковано ни много, ни мало, а 760 килограммов зелья. Тогда же представители сил правопорядка утверждали, что Винчензо Армени является одним из самых зловещих крёстных отцов мафии. Родом из итальянской провинции Калабрези, преступник, которому в момент убийства было 66 лет, был известен также связями с семьёй Ризутто, а Тонино Каллокия, один из главарей клана Ризутто, застреленный в 2014 году, был женат на сестре Армени.

Винчензо Армени вышел на свободу по условному освобождению в 2020 году, отсидев две трети срока, но не угомонился, а продолжал «работу» по наркоторговле. Автомашина, из которой было совершено покушение, была сожжена преступниками, и её остатки были обнаружены в нескольких километрах от места расстрела.

Убийство Армени стало седьмым убийством крёстных отцов наркомафии в Квебеке за последние три года. Отстрел мафиози продолжается.

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