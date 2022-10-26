Дорожная авария – столкновение автомобиля и автоколяски. Один человек серьёзно пострадал

Не самая обычная автоавария. К сожалению, таких столкновений на улицах всё больше. Автомобилисты – будьте бдительны.

Серьёзная автоавария произошла в городке Saint-Hyacinthe, неподалёку от Монреаля — на дороге столкнулись автофургон и обычная коляска, предзначенная для передвижения инвалидов, людей с проблемами ног и вообще пожилых людей.

Фургон ехал с разрешенной скоростью улице, когда ему наперерез вывернула коляска, которой управлял шестидесятидевятилетний гражданин. Пенсионер ехал по тротуару, не нарушая правил, когда вдруг он решил совершить поворот, не обращая внимания на окружающую обстановку.

Маневр оказался настолько неожиданным, что водитель фургона, молодой человек возраста 25 лет, не успел среагировать, и его машина ударила коляску, опрокинула её, пенсионер получил серьёзные ранения.

К сожалению, подобные инциденты имеют место всё чаще. Водители колясок часто не обращают внимание на дорожные знаки, могут разгоняться до предельных скоростей, считают себя, скорее, пешеходами, а не водителями транспортного средства. Как правило, обходится легкими повреждениями, но опасность столкновения, тем не менее, не уменьшается.

Посему водителям автомобилей настоятельно рекомендуется обращать внимание не только на соседние автомашины, велосипедистов и прохожих, а и на такие коляски, которые двигаются быстрее пешехода, а часто их не замечают, потому что они могут ехать по тротуару и внезапно начать маневр поворота без всякого предупреждения.