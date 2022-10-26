Иммиграция в Канаду.

Опубликованы данные об иммигрантах, прибывающих в Канаду. Установлен абсолютный рекорд – 23% жителей страны, это иммигранты

Статистика знает всё. По меньшей мере, об иммигрантах в Канаду.

Статистическое управление Канады (Statistique Canada) опубликовало данные, согласно которым, в 2021 году 23% всего населения страны составили иммигранты первого поколения, то есть, лица, родившиеся в других странах и переехавшие в Канаду на постоянное место жительства. То есть, почти четверть жителей Канады родились в других странах.

Эти цифры представляют собой абсолютный рекорд, никогда ранее соотношение иммигрантов и лиц, родившихся в Канаде, не достигало таких величин. Но интересно, что предыдыщий рекорд был установлен не в недавние годы, а сто лет назад — в 1921 году, согласно данным переписи, в стране проживало 22,3 % иммигрантов от общего числа жителей. И ничего особенного с Канадой не случилось, лишь развивалась.

С 2016 года по 2021 год на 80% прирост населения Канады обеспечивался за счёт приезжих. За эти пять лет в страну переехали 1,3 миллиона новых жителей, причём абсолютное большинство из них составляют граждане «активного возраста», что будет способствовать улучшению демографической ситуации, так как не менее трети граждан Канады будут находиться на пенсии к концу двадцатых годов.

Примерно половина из общего числа иммигрантов — это лица, прошедшие по категории «экономическая иммиграция», примерно треть приехали как лица с нужными стране профессиями, а остальные вьехали по критериям отбора провинций. В Квебеке иммигранты категории «квалифицированные работники» составили примерно 45% от общего числа иммигрантов.

Что касается регионов, из которых прибывают иммигранты, за последние пять лет 62% прибыли из стран Азии, где лидирует Индия — из этой страны прибыли почти 19% иммигрантов.

Что касается выходцев из стран Европы, они составили примерно 10% от общего числа иммигрантов в 2021 году (а в 1971 году составляли 62%).

За последние пять лет до четверти миллиона беженцев получили статус постоянного жителя.

Большинство прибывающих иммигрантов оседают в Торонто (30%), Монреале (12%), Ванкувере (12%). Только 8% решают поселиться в маленьких городках или деревнях.