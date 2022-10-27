Власти хотят запретить проезд в туннеле Лафонтен для машин, в которых едет только один человек

Грядет большой ремонт!

Правительство Лего не исключает запрета на въезд в туннель Ипполит-Лафонтен в Монреале для водителей, путешествующих в одиночку.

Министр транспорта Женевьева Гильбо заявила, что обсуждается возможность длительного частичного закрытия туннеля начиная со следующего понедельника.

В среду президент Торговой палаты Монреаля Мишель Леблан призвал найти способ уменьшить огромные пробки, ожидаемые на этом жизненно важном шоссе.

Для этого он предложил пускать в туннель только “совместно используемые автомобили”, общественный транспорт и грузовики.

С другой стороны после заседания кабинета министров Гильбо заявила, что “на данный момент власти еще не на том этапе, когда они готовы что-либо запрещать”.

Она добавила, что “ещё ничего не решено”, что “ситуация будет развиваться” и что “будет необходимо адаптироваться”.

Министр акцентировала внимание, что “первую очередь власти хотят доверять людям”.