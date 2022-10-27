Последние теплые деньки: в Монреале побит температурный рекорд

Даже не верится, что зима на подходе.

Среда стала последним днём исключительно теплой погоды на юго-западе Квебека. Более того – Монреаль побил еще один температурный рекорд.

Температура в городе днем ​​в среду достигла 21,7 градусов Цельсия. Это самое теплое 26 октября за всю историю наблюдений. Этот показатель побил предыдущий рекорд в 21,5 градус в 2012 году.

Монреаль также побил температурный рекорд во вторник, достигнув максимума в 24,6 градусов. Предыдущий рекорд на 25 октября был 23,9 C в 1963 году.

Для сравнения, “нормальной” привычной высокой температурой для 26 октября считается 10°С, а привычной низкой — – 2°С.

К сожалению к вечеру холодный фронт, пришедший с запада, принес с собой облачность и сильные кратковременные дожди.

Ожидается, что влажная погода сохранится в течение ночи, а ветер усилится до порывов в 60 км/ч.

Фронт снизит температуру до 10 градусов, однако унесет тучи и подарит ясное небо.

На выходные ожидается небольшое потепление. К большой радости любителей собирать сладости, теплая погода продлится и в понедельник, 31 октября.

Пока прогноз на Хеллоуин обещает мягкую погоду и только 30-процентную вероятность дождей.