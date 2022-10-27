Квебекский производитель школьных автобусов получает большой заказ по “плану Байдена”

Новенькие автобусы этой компания также возят монреальских школьников.

Компания Lion Electric из Квебека, производитель электрических школьных автобусов, входит в число получателей гранта администрации Байдена на поддержку электрификации школьных автобусов в Соединенных Штатах.

Правительство США объявило в среду, что оно предоставит почти 1 миллиард долларов США 389 школьным советам в 50 штатах. Новый “флот” будет на 95% состоять из электробусов.

На радостях президент и основатель Lion Electric Марк Бедар заявил, что поддержка администрации президента Джо Байдена демонстрирует потенциал рынка электрических автобусов.

“Компания Лайон увидела возможность для полностью электрических школьных автобусов на рынке более десяти лет назад, — сказал Бедар. – Сегодня мы видим результаты нашего дальновидного подхода в широком внедрении таких транспортных средств”.

Lion Electric получила заказ на более чем 200 автобусов. Компания получила заказы на сумму, эквивалентную 82 миллионам долларов США.

Школьные советы, получившие финансирование, должны разместить заказы до апреля. Lion Electric должна будет поставить автобусы до октября 2024 года.

“С послужным списком Lion на сегодняшний день мы считаем, что можем добиться еще большего успеха на этом рынке. Конкуренция есть, но мы считаем, что находимся на шаг впереди благодаря шасси, разработанному для нескольких электрических моделей”, — сказал президент компании.

Благодаря новым заказам акции компании выросли на 13 центов, или 3,51%, до 3,83 доллара на фондовой бирже Торонто на утренних торгах.