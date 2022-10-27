Канадский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. – до до 3,75% годовых

Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 3,75% годовых. Большинство экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидали увеличения ставки на 75 б.п.

Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 3,75% годовых. Большинство экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидали увеличения ставки на 75 б.п.

Ставка поднята по итогам шестого заседания подряд, ее уровень вырос на 350 б.п. с марта и в настоящее время является максимальным с 2008 года.

В заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что ЦБ планирует поднимать ставку и дальше. При этом темпы ее повышения будут зависеть, среди прочего, от оценки центробанком уже достигнутого эффекта ужесточения политики.

Банк Канады ожидает, что инфляция в стране, составляющая в настоящее время 6,9%, замедлится до 3% к концу следующего года и достигнет 2-процентного целевого показателя к концу 2024 года, поскольку подъем ставок “помогает добиться баланса спроса и предложения” в экономике.

Согласно прогнозу канадского ЦБ, ВВП страны увеличится на 3,25% в 2022 году, а в 2023 году рост замедлится до 0,9%. Экономика будет расти близкими к нулю темпами в 4-м квартале текущего года и в 1-м полугодии следующего, ожидают в ЦБ.

В 2024 году, согласно прогнозу регулятора, ВВП Канады увеличится на 2%.