Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Канадский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. – до до 3,75% годовых

Канадский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. – до до 3,75% годовых

Виктория Христова Окт 27, 2022 Новости, Новости Канады, Экономика Комментарии к записи Канадский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. – до до 3,75% годовых отключены 26 Просмотров

Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 3,75% годовых. Большинство экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидали увеличения ставки на 75 б.п.

Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 3,75% годовых. Большинство экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидали увеличения ставки на 75 б.п.

Ставка поднята по итогам шестого заседания подряд, ее уровень вырос на 350 б.п. с марта и в настоящее время является максимальным с 2008 года.

В заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что ЦБ планирует поднимать ставку и дальше. При этом темпы ее повышения будут зависеть, среди прочего, от оценки центробанком уже достигнутого эффекта ужесточения политики.

Банк Канады ожидает, что инфляция в стране, составляющая в настоящее время 6,9%, замедлится до 3% к концу следующего года и достигнет 2-процентного целевого показателя к концу 2024 года, поскольку подъем ставок “помогает добиться баланса спроса и предложения” в экономике.

Согласно прогнозу канадского ЦБ, ВВП страны увеличится на 3,25% в 2022 году, а в 2023 году рост замедлится до 0,9%. Экономика будет расти близкими к нулю темпами в 4-м квартале текущего года и в 1-м полугодии следующего, ожидают в ЦБ.

В 2024 году, согласно прогнозу регулятора, ВВП Канады увеличится на 2%.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal