Google Chrome прекратит поддержку старых версий Windows с 2023 года

Google выпустит финальную версию браузера Chrome для Windows 7 и Windows 8.1 в 2023 году, а затем откажется от поддержки этих версий операционной системы (ОС)

Google выпустит финальную версию браузера Chrome для Windows 7 и Windows 8.1 в 2023 году, а затем откажется от поддержки этих версий операционной системы (ОС). Об этом 25 октября сообщил портал The Verge.

По данным портала, официальная поддержка ОС Windows 7 закончилась два года назад, однако ею все еще пользуется большое количество людей по всему миру.

Таким образом в скором времени миллионы пользователей останутся без патчей в Chrome, что создает существенные риски для их безопасности в сети.

Напомним, ранее специалисты компании Otto выявили в браузере Google Chrome уязвимость, приводящая к утечке паролей из полей со скрытым вводом и возможностью предпросмотра. Сообщается также, что аналогичной проблеме подвержен браузер Microsoft Edge при использовании расширения Microsoft Editor.