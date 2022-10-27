Цены на канадскую недвижимость падают быстрее, чем во время финансового кризиса

Согласно индексу, цены на жилье в Канаде вновь резко упали. С учетом сезонных колебаний сводный индекс упал на 2,0% в сентябре, на том же рекордном уровне, что и месяцем ранее.

Канадские инвесторы в недвижимость, находящие утешение в том факте, что цены на жилье не сильно упали во время финансового кризиса, возможно, захотят вернуться. Гигант земельного кадастра Teranet опубликовал свой индекс цен на жилье за сентябрь, и он показывает резкое падение цен на жилье. Индекс, составленный в партнерстве с Национальным банком Канады (NBF), привязан к самому резкому падению в истории индекса. Экономисты банка предупредили, что цены на жилье падают еще быстрее, чем во время Великой рецессии.

Согласно индексу, цены на жилье в Канаде вновь резко упали. С учетом сезонных колебаний сводный индекс упал на 2,0% в сентябре, на том же рекордном уровне, что и месяцем ранее. Прошлый месяц ознаменовался пятым подряд падением цен на жилье.

Национальный банк подчеркнул, что цены на жилье падают быстрее, чем во время Глобального финансового кризиса (GFC). Цены упали на 7,0% с майского пика за тот же период, а во время GFC они достигли дна на 9,2% ниже. При нынешних темпах снижения, чуть более чем через месяц цены могут превзойти снижение GFC.

На большинстве рынков (8 из 11), использованных в сводном индексе, наблюдалось падение цен на жилье. Наибольшее падение произошло в Виктории (-5,9%), Ванкувере (-3,5%), Гамильтоне (-2,1%), Монреале (-1,9%) и Торонто (-1,8%).

Только на трех рынках цены продолжали расти, и они оказались горячими точками для молодежи. Цены на жилье в Калгари (+1,2%), Галифаксе (+1,1%) и Эдмонтоне (+0,2%) продолжили расти, несмотря на ужесточение условий финансирования. Цены в этих регионах также были гораздо более разумными, и повышение могло быть покрыто обычным домашним хозяйством. Этого не было во многих других городах, таких как Торонто и Ванкувер.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы