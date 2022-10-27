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Новости В США Kia отзывает 71 тыс. автомобилей Sportage из-за опасности возгорания

В США Kia отзывает 71 тыс. автомобилей Sportage из-за опасности возгорания

Виктория Христова Окт 27, 2022 Новости, Новости Америки, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи В США Kia отзывает 71 тыс. автомобилей Sportage из-за опасности возгорания отключены 13 Просмотров

Кампанию по отзыву 71 тыс. автомобилей модели Sportage в США из-за опасности возгорания начала южнокорейская автомобилестроительная компания Kia, 26 октября сообщает агентство Reuters.

Кампанию по отзыву 71 тыс. автомобилей модели Sportage в США из-за опасности возгорания начала южнокорейская автомобилестроительная компания Kia, 26 октября сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что отзыву подлежат модели 2008-2009 модельного года. Причина отзыва — возможное возгорание вокруг гидравлического электронного блока управления (HECU).

В компании сообщили, что подобная проблема была выявлена в 2017 году, когда были получены сообщения о восьми возгораниях автомобилей и 15 случаях расплавления в области данного электронного блока.

В компании порекомендовали владельцам данных моделей парковаться на улице вдали от зданий или других транспортных средств до тех пор, пока отзыв не будет завершен.

Владельцы автомобилей будут оповещены об отзыве по электронной почте в конце декабря.

 

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