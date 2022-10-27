Из советов диетолога: Как уменьшить объём бёдер (и не только)?

Из советов диетолога: Как уменьшить объём бёдер и ягодиц, не дожидаясь целлулита?

Полезные советы для тех, кого волнуют проблемы, связанные с накоплением жира в бёдрах и ягодицах, как избавиться от явления.

Да, бёдра и ягодицы – это проблема. Жир, которым организм решил запастись на всякий случай, мало ли, что, имеет тенденцию откладываться именно в бёдрах и в филейной части тела (но не только там, конечно). Причин процесса несколько, от неправильного питания (например, потребляется много продуктов, содержащих большое количество жиров), до оседлого образа жизни, когда человек отказывается от прогулки перед сном, потому что весь мир замер в ожидании его ответа на провокационный твит или фейсбукит (какой термин, а!?) И тогда излишки калорий скапливаются в бёдрах, в ягодицах, в животе. Впрочем, регулярно этот процесс зависит и от особенностей конкретного человека, избежать его эффекта сложно (например, ваш организм “любит” сохранять воду, не желает избавляться от неё должным образом).

Если хотите уменьшить объём бёдер и сохранять упругие ягодицы, то диетологи советуют прибегнуть к следующим мерам:

Ешьте ме-е-е-е-едленно, тщательно пережёвывайте пищу, ешьте небольшими порциями, но часто. Следите не только за продуктами и их качеством, но и за самим процессом еды, одним словом. Не забывайте, что чувство утоления голода приходит через 20 минут после начала обеда, а не сразу. Поэтому, не переедайте. Вам кажется, что вы страшно голодны, но вы уже сьели нужное организму количество еды, остаётся лишь дождаться, когда мозг получит сигнал о насыщении. Многие же переедают, не зная об этом эффекте или же не обращая на него внимание. Если же вы проголодались, а до обеда (ужина) ещё долго, не хватайтесь за жирную и калорийную еду – перекусите фруктом, горсткой орехов или кусочками овощей. Такой перекус позволит избавиться от чувства голода, снабдит организм энергией и не позволит накоплению калорий (в том числе, в бёдрах). Старайтесь, чтобы в вашем рационе сохранялись следующие пропорции продуктов: четверть продуктов, содержащих крахмал (рис, макаронные изделия, хлеб и т.д.), четверть – мясо (красное, белое, рыба), половина – овощи (броколи, тыква, помидоры, перцы). Как всегда, стандартный, но правильный совет: – двигайтесь! Физическая активность отражается не только на бёдрах, но помогает укреплять сердце, мускулы, мышцы… Велосипед, бег, хождение, не говоря уже о посещении спортзала – всё это очень важно. Не перегружайте организм, если решили последовать этому совету – начните с малого, и постепенно увеличивайте нагрузку. Существуют также различные комплексы упражений, направленных именно на работу с бёдрами. Тут желательно посоветоваться с инструктором-тренером в спортзале. Если человек грамотный, от подскажет наилучший комплекс именно для вашего организма. Наконец, массаж. Не самое дешёвое средство, но эффективное (хотя есть эксперты, которые сомневаются в эффективноти массажа, так что вопрос, всё же, спорный, но попробовать, наверно, смысл имеет).

Мы избегаем кардинальных советов, таких, как операция по удалению жира. Если вы последуете советам, которые приводятся выше, то никакого насилия над организмом не потребуется.

Вперёд и с песней, друзья!