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Новости Новости Квебека и Монреаля Работник монреальской больницы упал в шахту лифта и пролетел 7 этажей

Работник монреальской больницы упал в шахту лифта и пролетел 7 этажей

Olga Fedak Окт 27, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Работа Оставить комментарий 62 Просмотров

Напомним, прошлой зимой в Монреале во время чистки аттракциона разбился работник колеса обозрения.

Монреальская детская больница CHU Saint-Justine сообщает, что работающий у них лифтёр “упал с высоты 7 этажей”. Мужчина был госпитализирован в больницу для взрослых в критическом состоянии.

Инцидент произошел около полудня в среду. Представитель больницы сообщил, что мужчина был нанят частной компанией, которая обслуживает лифты в Saint-Justine.

Больница добавила, что будет сотрудничать с советом по охране труда Квебека (CNESST) во время расследования, отметив, что “охрана труда и техника безопасности являются приоритетом в Сент-Жюстин”.

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