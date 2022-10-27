Работник монреальской больницы упал в шахту лифта и пролетел 7 этажей

Напомним, прошлой зимой в Монреале во время чистки аттракциона разбился работник колеса обозрения.

Монреальская детская больница CHU Saint-Justine сообщает, что работающий у них лифтёр “упал с высоты 7 этажей”. Мужчина был госпитализирован в больницу для взрослых в критическом состоянии.

Инцидент произошел около полудня в среду. Представитель больницы сообщил, что мужчина был нанят частной компанией, которая обслуживает лифты в Saint-Justine.

Больница добавила, что будет сотрудничать с советом по охране труда Квебека (CNESST) во время расследования, отметив, что “охрана труда и техника безопасности являются приоритетом в Сент-Жюстин”.