Квебекский отель Шато Фронтенак назван лучшим отелем в мире. Заслуженная награда, есть, чем гордиться

Заслуженная победа исторического роскошного квебекского отеля.

В турецком городе Анталия прошёл очередной ежегодный конкурс, в котором определялись лучшие гостиницы в мире. Речь о самых роскошных отелях, причём определяются они по разным параметрам – от качества предоставляемых услуг, до внешнего вида и уровня ресторанов, баров и кафе, расположенных в отелях.

Уточним, что в Анталии заседало жюри конкурса, но голосование по выявлению отеля-победителя, проходоло он-лайн, и принимать в нём участие могли желающие из всех стран мира, но предпочтение отдавалось представителям турагенств и гостиничного бизнеса (их голоса стоили больше, чем голоса обычных пользователей). Голосование проходило в течение трёх недель, за ним тщательно следили устроители, стремясь избежать обычных для таких конкурсов накручиваний голосов.

И славный Château Frontenac, самое узнаваемое здание и в городе Квебек, и во всей провинции, символ города, одержал победу. Он назван лучшим отелем в мире 2022 года.

В категории гостиничных ресторанов и кафе Северной и Центральной Америки лучшим назван ресторан Champlain, находящийся в этом же отеле. Хотя в категории “лучшие спа и салоны красоты в отелях”, Фронтенак уступил пальму первенства, ну, да мы не жадные, сказали, наверняка, его администраторы, надо ж делиться…

Роскошный Château Frontenac был построен в 1893 году. В момент постройки этот отель и очень похожее на него внешне здание железнодорожного вокзала Виже в Монреале связывала железная дорога, а оба здания были конечными её пунктами.

Отель быстро стал популярен. В нём останавливались президенты и короли, в нём проходили важнейшие мировые конференции, включая конференцию руководителей союзных стран в августе 1943 года. Сегодня отель не так уж и дорог, по нынешним меркам – обычный номер в нём можно заказать примерно за 200-220 долларов за ночь. Цена высокая, но не так уж отличается от стандартных цен. Зато качество обслуживания гарантировано.

Так что остаётся поздравить исторический отель с победой.